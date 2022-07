“Es una locura de Carlos Zambrano, golpe artero”, expresó ‘Chavo’ Fucks tras su codazo en Boca vs Argentinos

Carlos Zambrano fue criticado por comentarista argentino en Boca Juniors vs Argentinos.

Boca Juniors pierde 2-0 ante Argentinos Juniors por la jornada 9 de la primera división argentina. En una disputa aérea, Carlos Zambrano le metió un codazo a un jugador del ‘Bicho’ y recibió malos comentarios por Diego Fucks. El periodista ‘gaucho’ catalogó de “artero” el golpe del ‘Kaiser’ en el estadio Diego Armando Maradona.

Corrían los 34 minutos del segundo tiempo, cuando los dirigidos por Gabriel Milito mandaron un pelotazo al campo ‘xeneize’ y Carlos Zambrano fue a disputar con Nicolás Reniero. El peruano le metió un codazo al delantero y este quedó tendido en el gramado. De inmediato, el árbitro del compromiso le mostró la cartulina amarilla al defensor.

“Salta y golpea con el codo a Reniero, caminó por el borde, es un codazo”, exclamó Diego Fucks en primera instancia. Después de ver la repetición de la jugada, dijo lo siguiente: “Yo no sé si esto es roja. Una locura de Zambrano porque Boca está en una situación complicada en términos de juego y necesita de sus futbolistas. Correr ese riesgo de dejar a tu equipo con diez . Es un golpe artero”, finalizó el ‘Chavo’ en la transmisión.

Carlos Zambrano cometió una dura falta en Boca vs Argentinos.

La agresión de Carlos Zambrano fue de gran magnitud, puesto que Nicolás Reniero tuvo que ser cambiado. Federico Redondo entró en reemplazo del argentino. Al final del compromiso, el futbolista de Argentinos Juniors expresó que dejó el campo porque se sentía mareado.

Boca Juniors no pudo de visita y cayó 2-0. Con este resultado, Argentinos Juniors es el líder de la segunda fase del campeonato ‘gaucho’. Los dirigidos por Gabriel Milito alcanzaron 19 puntos e igualaron a Atlético Tucumán en lo más alto de la tabla. Por su parte, el conjunto ‘bostero’ se quedó con 12 unidades en la doceava casilla.

NO FUE LA MEJOR NOCHE DE LOS PERUANOS

Carlos Zambrano no fue el único que cometió un error en el Boca Juniors vs Argentinos Juniors. Luis Advíncula perdió la marca y así llegó el segundo gol del ‘Bicho’ en el Diego Armando Maradona. La escuadra ‘xeneize’ no atraviesa un buen momento desde lo colectivo y tampoco en lo individual.

De esta forma ocurrió la falla de ‘Bolt’: Gabriel Carbajal hizo efectivo el cobro de un tiro libre muy cerca al área rival. El mediocampista mandó la pelota al segundo palo donde apareció Gastón Verón a las espaldas de Luis Advíncula y conectó de cabeza. El esférico ingresó a la portería de Agustín Rossi muy pegado al poste.

El delantero de Argentinos Juniors era la marca del peruano y utilizó un movimiento para librarse de él. Corrió al espacio y ‘Bolt’ no lo siguió, cuando el lateral ‘incaico’ reaccionó, el balón ya estaba en la cabeza del número 16. Una vez más quedó demostrado que el juego aéreo no es su fuerte.

Luis Advíncula perdió la marca en el segundo gol de Argentinos Juniors.

PRÓXIMO PARTIDO DE BOCA JUNIORS

Boca Juniors recibirá a Estudiantes de La Plata la próxima jornada. El partido está programado para el domingo 24 de julio a las 6:30 p.m. (hora peruana) en la Bombonera. El equipo liderado por Hugo Ibarra debería aprovechar este cotejo para sumar puntos y escalar posiciones por el presente de su contrincante.

Su rival no ha disputado aún su compromiso por la fecha 9 y se enfrentará mañana a Barracas Central. ‘Los Pincharrata’ también buscan salir de las últimas posiciones de la tabla. Actualmente se ubica en la vigésima casilla con ocho puntos. Sus números en la segunda parte del torneo ‘gaucho’ son los siguientes: 2 victorias, 2 empates y 4 derrotas.

SEGUIR LEYENDO