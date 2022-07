Keiko Fujimori confirma que no postulará a la Presidencia del Perú en un eventual adelanto de elecciones

keiko Fujimori no será candidata presidencial en un eventual adelanto de elecciones.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se mostró a favor de que el mandato del presidente del Perú, Pedro Castillo, sea recortado y se convoquen a nuevas elecciones, sin embargo, dejó en claro que ella no participaría en dichos comicios.

De acuerdo a sus declaraciones a la prensa, la hija de Alberto Fujimori consideró que el adelanto del proceso electoral es la única salida a la crisis política que tanto esperan los peruanos.

“Estoy de acuerdo con un adelanto de elecciones. Espero que esta decisión sea tomada con mucha madurez. Entiendo que es un sacrificio para congresistas de diferentes grupos políticos, pero creo es la salida más rápida que los peruanos están esperando”, comentó.

“Lo que he mencionado, ante un posible adelanto de elecciones, yo priorizaré la participación de un candidato de consenso. No mi participación, sino la participación de un candidato de consenso de diferentes partidos democráticos, por supuesto estará incluido Fuerza Popular”, continuó.

Como se recuerda, esta no es la primera vez que Fujimori Higuchi afirma que no participara en elecciones. Tras tentar el sillón presidencial hasta en tres oportunidades (2011, 2016 y 2021), prometió que en el 2021 no habría ningún candidato que se apellide Fujimori, sin embargo, no cumplió y terminó postulando en los últimos comicios que ganó el ahora mandatario Castillo Terrones.

NOTICIA EN DESARROLLO