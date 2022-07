Familia construyó su casa con poste de alumbrado público incluido en Nuevo Chimbote

(Captura: TikTok / @constructormorillo)

Algunas veces el Perú parece la tierra donde casi cualquier cosa es posible. Basta con soñarlo o imaginarlo un poquito. Lo malo es en ocasiones hay personas que no respetan el espacio de otras e invaden terreno que no les corresponde. El respeto hacia los demás todavía es un tema que debemos de mejorar como sociedad.

Un ejemplo de esto puede ser el video que en las últimas horas se ha convertido en viral por el particular detalle que muestra. Según se puede ver en la sección de comentarios, el hecho habría ocurrido en Nuevo Chimbote, en el Santa.

De acuerdo con el video, un propietario de una casa, seguramente con el afán de mejorar o ampliar su vivienda para tener mejores condiciones de vida, realizó una acción que ha sido criticado por más de un cibernauta que ha visto el mini clip.

Ocurre dentro de los trabajos de construcción, los albañiles no tuvieron mejor idea, a lo mejor ordenados por el dueño, de incluir dentro de la casa a un poste de alumbrado público en una de las esquina del techo.

Tal como se observa en el video de TikTok compartido por el usuario @constructormorillo, los encargados de terminar el techo ya hasta habían colocado los ladrillos cada uno en su lugar solo para luego lanzar el cemento y terminar con el encofrado del techo.

El detalle, muy particular en este caso, es que los trabajadores incluyeron un poste dentro del terreno de la casa. Como se sabe, un artefacto de esas características es un bien público y nadie puede ‘privatizarlo’ a su libre albedrío.

Entonces la duda se generó entre los cibernautas, pues más de uno se preguntó si es que acaso el terreno había sido adquirido con el pilote ya dentro de la propiedad o es que acaso los propietarios se tomaron más atribuciones de las que realmente les correspondían e invadieron terrero público.

sEste imprudente suceso ya se ha vuelto viral en la plataforma de videos de Tiktok generando múltiples reacciones por lo que veían en el clip de tan solo 12 minutos de duración.

Es más, hasta algunos cibernautas comentaron con dureza contra los dueños por su supuesta irresponsabilidad de construir su casa con un bien público dentro de ella. Otros les advertían de las posibles consecuencias contra sus propias vidas, pues podría ocurrir una descarga eléctrica que sería fatal para alguno de los miembros de la mencionada vivienda.

Tal ha sido el alcance del video que hasta el cierre de eta nota, las imágenes han sido reproducidas más de 312 mil veces. De igual manera, los me gusta llegan a sumar más 7 mil corazoncitos rojos.

“Tendrá más iluminación para el segundo piso”, “El albañil o el dueño es el culpable... Esto por lógica no se hace”, “de aquí construyen el 3ero y por allí bajan al segundo como bombero”, “Se me hace que van a robar luz”, “está invadiendo terreno de la vía pública como siempre pepe el vivo”, “nuevo diseño de arquitectura”, “como albañil no lo construyo”, “sin miedo al éxito”, “hay gente que no valora su vida ni la de su familia”, son solo algunos de los mensajes que de dejan ver en la sección de comentarios.

