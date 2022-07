Ricardo Gareca reveló que Agustín Lozano quiso reunirse con él en Argentina, pero lo rechazó

El técnico Ricardo Gareca dio detalles de las negociaciones fallidas con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que desencadenaron en su alejamiento de la dirección técnica de la blanquirroja. Además, contó que contrajo el COVID-19 antes de viajar a su país natal.

El ‘Tigre’ se refirió a las tratativas con el presidente de la FPF, Agustín Lozano, que se llevaron a cabo en Argentina con la participación del abogado de Gareca, Mario Cupelli, y Milton Gareca (hijo del DT). Además, de la comitiva: Jean Marcel Robilliard (secretario de la FPF), José Carlos Isla y Arturo Ríos.

Gareca y su entorno profesional aclararon los trascendidos y cabos sueltos de las conversaciones para prolongar su contrato por un proceso mundialista más, con miras a la Copa del Mundo 2026.

El fracaso de las negociaciones se hizo oficial luego de la publicación de un mensaje de despedida y agradecimiento de la FPF el pasado viernes 15 de julio. En simultaneo, se conoció que Gareca y su comando técnico darían una conferencia de prensa en Lima.

En el marco de las negociaciones entre las partes, Gareca anunció que, en primera instancia, en los temas relacionados a lo deportivo, existía un acuerdo y conformidad con el proyecto deportivo. Sin embargo, quedaba pendiente lo relacionado al contrato y el aspecto económico.

“Agustín Lozano quiso juntarse conmigo en Buenos Aires, de forma normal como acá en Lima. Yo me cuidé toda la vida, la verdad, pero me contagie de COVID-19, en la última semana de mi estancia en Perú y antes de irme a Buenos Aires, justo me vengo a contagiar, bueno me contagié acá”, explicó Gareca y confirmó que existió un último acercamiento con el presidente de la FPF.

Luego, Gareca fue enfático al explicar las razones por las que rechazó reunirse con Lozano. “El doctor (Julio) Segura me dio el alta para viajar a Buenos Aires, cuando me dan el alta le digo a Agustín (Lozano), primero, que ya no tenía nada que hablar, y que el siguiente paso era hablar estrictamente lo contractual y que cuando se arreglara lo contractual no tenía ningún tipo de inconveniente de volver a juntarme con él porque ya se había todo lo que concierne al tema deportivo, ya después no había nada para hablar”.

El DT insistió y argumentó las implicancias que lo llevaron a rechazar la nueva cita de Lozano. “Aparte, me seguía cuidando y no quería exponerme a ninguna reunión social, tan es así que fue el cumpleaños de la pareja de mi hijo Robertino y no asistí. Y también el cumpleaños de una sobrina y tampoco quise asistir. Así se lo manifesté al presidente (Lozano). Le manifesté, Agustín pasa esto y no tiene sentido que me vuelva a juntar hasta que vos no arregles la parte contractual”.

Ricardo Gareca informó que sufrió el contagio de COVID 19 antes de partir Argentina

NEGOCIACIONES FALLIDAS

El abogado de Ricardo Gareca, Mario Cupelli, detalló en conferencia de prensa, las razones por las que no se logró llegar a un acuerdo con la FPF. No obstante, no pudo confirmar que recibieron una oferta económica 40% menor a lo pactado en su último contrato.

“No le puedo dar con toda precisión. Toda la cronología que me pide, en virtud que ambos contratos tienen una cláusula de confidencialidad. Por lo tanto, no voy a ser yo quien violente esa cláusula. Lo que puedo decir es que hubo una reunión el día 12 (de julio), que había estado pactada con anterioridad en la que concurrió gente asignada por el presidente Lozano y el hijo de Ricardo, Milton Gareca, y yo. ¿Qué pasó? Esto no fue una cuestión económica. Había modificaciones contractuales de los contratos anteriores que se venían repitiendo. Modificación o quite de algunas cláusulas. Esa sumatoria no daban las condiciones para poder continuar con el contrato”, dijo el abogado del ‘Tigre’ y luego resumió así: “Simplemente no se llegó a un acuerdo por no darse las condiciones contractuales que pretendían modificarse”.

Abogado de Ricardo Gareca dio detalles de la negociación | VIDEO: Movistar Deportes

SEGUIR LEYENDO