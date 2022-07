Presidente de Acción Popular asegura que María del Carmen Alva le ha hecho daño a su partido

Mesías Guevara recomendó a María del Carmen Alva tentar la presidencia a través de elecciones generales.

Los quiebres de Acción Popular siguen siendo notorios, sobre todo ahora que el periodo de María del Carmen Alva a cargo de la presidencia del Congreso ha concluido. Por su parte, el presidente del partido fundado por Fernando Belaúnde Terry, ha cuestionado y lamentado la actitud de su correligionaria durante su tiempo a cargo de la Mesa Directiva. Para Mesías Guevara, Alva ha generado daño al partido de la lampa.

“Mucho daño ha hecho al partido al hacerlo aparecer como golpista”, escribió en su cuenta de Twitter el presidente de Acción Popular. Cabe recordar que Alva ha sido duramente criticada tras la difusión de audios en los que se le oye estudiar la posibilidad de una vacancia contra el presidente Pedro Castillo y su eventual ascenso a la presidencia de la república.

“Si quiere ponerse la banda presidencial, hágalo a través de elecciones generales y no a través de la vacancia”, escribió Guevara en respuesta a un comentario dicho por la propia Alva durante un encuentro partidario. En este, la presidenta del Congreso lamentó que tanto Guevara como Yonhy Lescano haya criticado su gestión.

“Mesías Guevera (y) Yonhy Lescano (están) haciendo declaraciones imprevistas directas (en) contra (de) mi gestión, hablando cosas que no suceden. Los trapitos sucios se lavan en casa y, cuando alguien no está de acuerdo con algo, eso es lo que me han enseñado a mí, conversamos entre nosotros, pero no se publica afuera”, dijo Alva el último fin de semana.

Además, Alva señaló que los acciopopulista mencionados “no tienen nada de ley de hermandad” al atacarla a ella y a la bancada. Para cerrar su intervención citó al secretario general del partido, Julio Chávez: “El que no esté de acuerdo (…), tiene las puertas abiertas para irse. Está claro que este es un partido de centro. Ni a la derecha ni a la izquierda, como dijo Belaunde”.

AUDIOS DE ALVA

Las grabaciones difundidas donde se oye la voz de María del Carmen Alva darían a entender que dentro del Congreso de la República se habría estado ideando un plan para vacar al presidente Pedro Castillo con un proyecto de adelanto de elecciones presidenciales. Esta idea fue explicada por la propia presidenta del Congreso alegando que se trata de solo elecciones para un nuevo mandatario.

“Nosotros no vamos a sacar eso (a Dina Boluarte), vamos a sacar solo presidente. Acá hay una gran diferencia. El pueblo está con nosotros, está con el Congreso, no está con Castillo. Estamos mil veces más arriba, mil veces más arriba”.

La congresista acciopopulista nombra a un número de abogados que, según menciona, le habrían confirmado que las elecciones que se vayan a convocar en caso se vaque a Pedro Castillo podrían no involucrar al Congreso.

“Domingo García Belaúnde y muchos constitucionalistas han dicho que son elecciones presidenciales, que el Congreso no se va. Nosotros sacaremos un informe, también Paty Juárez iba a sacar una ley, ya ha hecho un tema para sacar de esa manera. Ya lo tiene listo, o sea no va a pasar eso. Nosotros no tenemos que desaparecer”.

“Nosotros usamos la campaña de que salga García Belaúnde, que ya lo ha dicho, Fernando Altuve, todos los constitucionalistas. Natale Amprimo también, ¡y tranquilo!”.

Sobre los audios, el acciopopulista Yonhy Lescano dijo sentir vergüenza ajena. ”En torno a los audios que María del Carmen Alva ha reconocido, nosotros rechazamos en toda contundencia. Nosotros somos un partido que no estamos conspirando ni confabulando en ningún momento. Me da vergüenza ajena escuchar estos audios que no tienen práctica política, se está renunciando a los principios, se han desviado”, resaltó.

