Petroperú, falta de combustible para aviones y todo lo que ocasionaría la cancelación de vuelos en Fiestas Patrias

Los destinos internacionales favoritos para los peruanos son Los Ángelez, París y Madrid.

Estamos a pocos días de que se inicien las vacaciones y feriado largo por Fiestas Patrias, sin embargo, una alerta emitida por Petroperú ha alarmado no solo a la población que cuenta con sus boletos aéreos, sino también al sector económico y turismo por un posible desabastecimiento de combustible para aviones.

Esta amenaza de que existiría la probabilidad de que se cancelen los vuelos desde Lima hacia diversos destinos del país y otros lugares en el exterior, generaría una crisis muy fuerte por todo lo que conlleva la paralización del sector aeronáutico.

Para ahondar más en el tema, Infobae Perú conversó con dos especialistas para que nos brinden sus puntos de vista ante la alerta de Petroperú.

“El primer punto que nos afecta es la incertidumbre, el no saber si habrá o no abastecimiento. Al haber una incertidumbre, el pasajero deja de comprar y en ese sentido no hay marcha atrás, viéndose así afectado el turismo interno y principalmente ciudades cómo Cusco, Puno, Piura, Arequipa o Iquitos. Este posible desabastecimiento también afecta al turismo que viene del exterior. Por ejemplo, un turista internacional que tenga que decidir entre visitar otro país o Perú, sabiendo que aquí estamos más propensos a paros, huelgas o desabastecimiento de combustible, posiblemente optará por otra opción”, explicó Miguel Cerrón, docente de la Escuela de Gestión y Negocios del Instituto Cibertec.

“Es que el turista del exterior no viene a visitar una sola ciudad, sino varias. Por ello, la falta de combustible, huelgas o paros genera una incertidumbre que ahuyenta al turista y hace que el sector turístico tenga que trabajar más para suplir estos inconvenientes”, agregó.

Aeropuerto Jorge Chávez / El Peruano.

Además de esto, el especialista asegura que hay que tener en cuenta que económicamente esto jala a toda una producción en el turismo, porque esta alerta aleja la posibilidad de que un turista extranjero llegue a nuestro país, ya que lo que invierte un extranjero no es exactamente lo mismo que un nacional.

“La persona que llega de viaje a un destino mueve adicionalmente compras de artesanías, ingresos a centros arqueológicos, bares, etc. Vemos entonces que es toda una cadena de negocios los que se ven afectados por la no llegada de turistas. Si consideramos la inversión promedio que un turista local realiza en la ciudad del Cusco, hablamos de un promedio de $ 500 en un bloque de 3 a 4 días. Ahora bien, si lo vemos con el turista extranjero, este promedio oscila entre los $1400 y $1900 dólares. Dicho esto, el turismo regional de lugares como Cusco, Puno, Piura o Arequipa, por mencionar algunos, vive del día a día, depende mucho de una estabilidad y un flujo constante de turistas”, precisó para nuestro medio.

Ante esto, Carlos Bernuy, director de la Revista Infotur Latam, comentó que si se llegan a cancelar los vuelos, esto generaría que más del 50% del sector turismo caiga, teniendo en cuenta que es un grupo que no se ha reactivado al 100% por el tema de los aforos y la pandemia. Además, por el cierre temporal de algunos lugares como Chavín de Huántar, Kuelap, por deslizamientos que se han suscitado en estos últimos meses.

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

“La economía se va a ver fuertemente golpeada sobre todo porque es en esta fecha en donde se genera más el tráfico de turistas externos e internos, según la data que me han enviado, son miles de turistas que llegan a nuestro país en esta temporada. Ahora con esta alerta que ha emitido Petroperú, hay una preocupación porque las cadenas de hoteles, las cadenas de restaurantes, las agencias de turismo pueden perder sus inversiones. Esto no es algo que se dijo hace unos días, el desabastecimiento se venía venir”, expresó el director de la revista especializada en temas de turismo.

“ Son millones de soles que se perderían si es que se cancela esto vuelos la mayoría de personas aprovechado las ofertas por internet para gestionar sus viajes en fiestas patrias sin duda esto generaría que nuevamente el sector turismo retroceda y para que se pueda levantar esto va a costar mucho”, agregó.

No hay nexos para mejorar el sector turismo

Si hay algo que han coincidido ambos especialistas, es que al gobierno le falta trabajar de manera más articulada para seguir fortaleciendo el sector turismo, ya que las disposiciones por la pandemia ayudó a unos, pero a otros afectó.

IMAGEN DE ARCHIVO. Una llama se ve cerca de la ciudadela Inca de Machu Pichu, en Cusco, Perú, Diciembre 2, 2014. REUTERS/Enrique Castro-Mendivil

“Por ejemplo por un lado el gobierno decía viajen a Cusco, conozcan la maravilla del mundo, pero habían huelgas, paros, bloqueo de carreteras, entonces no se entendía muy bien el mensaje. Y lo mismo sucedía con los dueños de restaurantes. A los grandes empresarios favorecían ciertas disposiciones, pero al empresario pequeño lo perjudicaba a tal extremo que muchos tuvieron que cerrar sus negocios”, contó Carlos Bernuy.

Por su parte, Miguel Cerrón, aseguró que “un gran problema es que todo esta muy desarticulado. Por mencionar algunos ejemplos, hace poco se acaba de ampliar el ingreso de personas a Machu Picchu, se reduce al 10% el IGV a los hoteles, pero por otro lado suceden estos temas (desabastecimiento de combustible) generan incertidumbre en el sector, afectando sobre todo en vísperas de una temporada alta. Si bien es cierto Petroperú, que es el principal abastecedor de combustible en nuestro país y que emita esa alerta, ya es un indicador de que una posible crisis se puede generar”.

Baños del Inca, en Cajamarca

¿Por qué hay desabastecimiento de combustible en Perú?

Petroperú envió una alerta sobre la demanda de combustible que se ha visto afectada en todo el país debido a los cierres de puertos por los oleajes anómalos que se producen en el litoral. “Esta situación afecta a todas las empresas productoras e importadoras de combustible en el país”, señaló a través de un comunicado.

“La prioridad de Petroperú es garantizar el abastecimiento de combustibles en todo el país e implementar planes de acción para mantener el abastecimiento regular a sus clientes, el que se ha visto afectado por los cierres de puertos como consecuencia de los oleajes anómalos que se producen en nuestro litoral”, indica la empresa.

Asimismo, sostiene que “en Refinería Talara existen 118 mil barriles de Turbo A-1. El puerto está cerrado desde el 05.07.2022 y debe abrirse el 19.07.2022. Se ha priorizado el ingreso del Buque Chira, que cargará 60 mil barriles de Turbo A-1 para el Callao, arribando el 23.07.2022. Su disponibilidad se hará efectiva a partir del 27.07.2022, dada la necesidad de reposo y certificación del producto”.

