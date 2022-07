Vuelos por Fiestas Patrias serían cancelados debido a la escasez de combustible anunciado por Petroperú

Ciudadanos tendrán que tomar las precauciones respectivas en caso de que se cancelen o suspendan los vuelos. Foto: Andina

El presidente de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Martin La Rosa, expresó su preocupación ante una posible cancelación de vuelos procedentes de la ciudad de Lima debido a un desabastecimiento del combustible aéreo . Según la autoridad, Petroperú no les estaría brindando soluciones para este problema que generaría pérdidas millonarias y un peor caos, tal como ocurrió en el mes de abril por el paro de operadores aeroportuarios.

“La situación actual es un tema de preocupación sobre todo para la temporada alta de nuestra industria. El día viernes Petroperú envió un comunicado en el que nos decían que se estaban quedando sin combustible de avión para las operaciones porque solo iban a abastecerlo en menor cantidad por 13 días. Luego de esos 13 días ya no podrían abastecer de combustible a las aeronaves. Han alertado a toda la industria, pues casi todo el 30% abastece combustible en Lima”, dijo a Canal N.

Del mismo modo, detalló que las reservas de combustible que tienen las aerolíneas en otras regiones ya han sido tocadas y se han quedado inhabilitadas. Por esa razón, resaltó que hay una probabilidad de que algunos vuelos se suspendan o cancelen .

“Ya se han usado las reservadas de Tacna, Puerto Maldonado y Arequipa. Las aerolíneas han estado cargando combustible en otras postas, inclusive en el extranjero, pero ya se están agotando las alternativas (...) Algunas aerolíneas priorizarán vuelos nacionales e internacionales. Es un 30% de los vuelos que salen de Lima que dependen de este combustible, lo que hace un tercio de los vuelos que se verán afectados o cancelados”, denunció.

Precisó además que Petroperú no cuenta con un plan de emergencia en caso ocurran este tipo de situaciones, teniendo en cuenta que el servicio que ofrecen es esencial para la ciudadanía. “El problema se ha dado porque este proveedor no contaba, o no cuenta, con un stock de emergencia. Nuestro reclamo es que no se haya llevado la logística de forma correcta como para prever este tipo de situaciones”, criticó La Rosa.

¿POR QUÉ HAY DESABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE?

Petroperú envió una alerta sobre la demanda de combustible que se ha visto afectada en todo el país debido a los cierres de puertos por los oleajes anómalos que se producen en el litoral. “Esta situación afecta a todas las empresas productoras e importadoras de combustible en el país”, señaló a través de un comunicado.

“La prioridad de PETROPERÚ es garantizar el abastecimiento de combustibles en todo el país e implementar planes de acción para mantener el abastecimiento regular a sus clientes, el que se ha visto afectado por los cierres de puertos como consecuencia de los oleajes anómalos que se producen en nuestro litoral”, indica la empresa.

Asimismo, sostiene que “en Refinería Talara existen 118 mil barriles de Turbo A-1. El puerto está cerrado desde el 05.07.2022 y debe abrirse el 19.07.2022. Se ha priorizado el ingreso del Buque Chira, que cargará 60 mil barriles de Turbo A-1 para el Callao, arribando el 23.07.2022. Su disponibilidad se hará efectiva a partir del 27.07.2022, dada la necesidad de reposo y certificación del producto”.

Ante esta noticia, la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú), entre otras instituciones del sector, informaron que este anuncio de Petroperú podría generar un impacto negativo y hasta podrían cancelarse decenas de vuelos afectando a los viajeros, además de generar un caos superior a lo que pasó el abril pasado con la huelga de operadores aéreos.

“En ese contexto, existe una alta posibilidad de que haya un impacto negativo en los itinerarios de vuelos de los operadores aéreos cuya operación programada regular se sujeta, evidentemente, a la continuidad de acceso al combustible para las aeronaves”, indicaron.

En esa línea, los gremios consideran que el principal problema es que el desabastecimiento duraría alrededor de 10 días e iniciaría durante la campaña por Fiestas Patrias. “Exhortamos a las autoridades competentes a velar por el aseguramiento de la provisión de combustible”, recalcaron

