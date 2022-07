Pedro García y la posible renovación de Juan Carlos Oblitas con la FPF: “Agustín Lozano lo necesita”

Pedro García habló de la renovación de Juan Carlos Oblitas y citó a Agustín Lozano.

El tema de los últimos días ha sido la no renovación de Ricardo Gareca al mando de la selección peruana. Una noticia que entristeció y colerizó a mucho, no solo por lo que implica la figura del ‘Tigre’, sino también por la forma de negociación empleada desde la FPF. Sin embargo, el futuro de Juan Carlos Oblitas quedó en el aire, algo de lo cual habló el periodista Pedro García, aduciendo que el presidente Agustín Lozano lo necesita.

“Lozano necesita que Oblitas se quede para ampliar su espalda de cara a lo que viene, más que nunca. Ahora ¿lo quiere? No creo que lo quiera, lo necesita, que es muy diferente. Una cosa es querer a alguien cerca y otra es que tú lo necesites”, comentó en el programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes.

Pero eso no fue todo, ya que se refirió a la reunión que mantuvieron el ‘Ciego’ y el mandatario el último lunes 18, dando a entender que esta no se habría llevado a cabo si esta posibilidad no fuera factible para ambas partes.

“La pregunta es y sé que se han reunido el día de hoy (ayer) Lozano y Oblitas. No sé si con alguna persona más (Diego Rebagliati añadió que con el secretario general, Jean Marcel Robilliard). Entonces, esa reunión no tendría sentido, pienso yo, si Oblitas no se fuese a quedar . Porque donde termina su contrato que era hoy”, dijo.

El periodista se refirió a la posible continuidad del 'Ciego', citando al mandatario de la FPF. | Video: Movistar Deportes Perú

“Ya había terminado. La explicación formal por la que Oblitas no va a Argentina es porque estaba sin contrato”, contó el exdirigente de Sporting Cristal.

En eso, apareció Michael Succar para intervenir en el asunto, el cual no veía con mucha coherencia y explicó los motivos. “Se cae una de las dos hipótesis con eso. Una era de que Lozano quiere y necesita más poder. Para eso, Gareca y Oblitas lo estorban. Por eso no lo lleva al viaje, por eso lo ningunea de esa manera”, señaló.

De pronto, el comentarista agregó que habría habido dos opciones en la situación de las negociaciones entre las partes integradas por el ‘Tigre’ y Lozano. “Lo que pasa es que lo de Buenos Aires le salió muy mal. Yo creo que él sabía que no cerraba (lo de Gareca). Había dos opciones: él armó todo para no cerrar o para generar un escenario donde él fuera el que terminaba arreglado esta primera muy mala reunión. Pero nunca le dieron la oportunidad. Hoy en día está nervioso y preocupado por lo que dirá Gareca, y Oblitas lo necesita”, comentó.

VIAJE A ARGENTINA Y NEGOCIACIONES CON RICARDO GARECA

En el viaje a Argentina, Agustín fue con dos miembros de la FPF como Sabrina Martin y el mencionado Robilliard (ambos del área de secretaría general) y los presidentes del Juan Aurich y Atlético Grau con la intención de prolongar el contrato del ‘Flaco’ por cuatro años más, además de, aparentemente, darle mayor autoridad en la reestructuración del fútbol peruano.

No obstante, esto no se concretó por una propuesta que cayó mal en el bando del argentino (reducción salarial del 40% y otras privaciones), lo cual no convenció. El oriundo de Chongoyape trató de arreglar la situación a última hora (no apareció en las anteriores reuniones), aunque no recibió una respuesta positiva de parte de Gareca y las conversaciones llegaron a su fin.

Tal y como se mencionó líneas arriba, Juan Carlos Oblitas no estuvo presente en este acto, a pesar de ser uno de los hombres de confianza del estratega ‘gaucho’. De hecho, fue el que lo eligió para la ‘blanquirroja’. Pero con la salida del ‘Flaco’ podría cambiar. Todo dependerá de lo que haya podido conversar con Lozano y con el propio Gareca. El desenlace se conocería en los siguientes días o semanas.

Ricardo Gareca llegó en el 2015 a la selección peruana gracias a Juan Carlos Oblitas. | Foto: FPF

