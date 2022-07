Fiscalía rechaza pedido de Pedro Castillo de anular investigación en su contra

El presidente Pedro Castillo, a través de su defensa legal, intentó revertir el hecho de que es el primer mandatario de nuestra historia en ser investigado durante el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, la Fiscalía de la Nación ha rechazado el pedido presentado y seguirá hurgando entre los supuestos que lo señalan como partícipe en los irregulares ascensos en las Fuerzas Armadas.

Liz Benavides, fiscal de la Nación, habría decidido desestimar el pedido del mandatario al considerar que no existe pronunciamiento de archivo provisional o definitivo en este caso. Además, señaló que su facultad de investigar a cualquier funcionario que, con sus actos, perjudique al Estado está respaldada en la Constitución. Cabe recordar que la Carta Magna solo impide que el mandatario sea acusado durante su mandato, mas no investigado.

Para la defensa de Castillo, el pronunciamiento de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, de posponer la investigación contra el mandatario cuando este haya concluido su mandato es un recurso válido para solicitar la nulidad del actual proceso. Sin embargo, tal no ha sido la forma en que las autoridades comprendido la decisión de Ávalos. Por el contrario, se ha decidido continuar con el proceso a fin de realizar la acusación una vez finalizado el mandato.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

La presencia de Castillo en la investigación sobre irregularidades en ascensos en las Fuerzas Armadas, se dio apenas en julio de este año por decisión de la fiscal de la Nación. Esta consideró que existen elementos que indicarían que el jefe de Estado habría formado parte de requerimientos irregulares en el proceso de ascensos.

Para la fiscal Benavides, el mandatario sería el cabecilla de la presunta organización criminal que se conformó al interior del Ejecutivo a fin de beneficiar a determinados oficiales del Ejército Peruano (EP), Fuerza Aérea (FAP) y Policía Nacional (PNP) a cambio de beneficios económicos.

El exministro de Defensa, Walter Ayala, también estaría implicado en el caso, así como el exsecretario presidencial y hoy prófugo de la justicia Bruno Pacheco. Hasta el momento, a pesar de integrar el programa de recompensas, la exmano derecha del jefe de Estado no ha sido localizado por la Policía Nacional del Perú.

El último lunes, Karelim López denunció ante las autoridades que dejaron un mensaje amenazante en la puerta de su hogar. Foto: Andina

NUEVO INTENTO

El abogado del presidente, Benji Espinoza, confirmó la decisión de la fiscalía, pero indicó a diario El Comercio que se presentará un nuevo recurso que busque detener la investigación en contra de Pedro Castillo.

“Nos han notificado (...) pero es la primera nulidad porque vamos a presentar una más que es la central, tal como hicimos en el Caso Puente Tarata para llevar la discusión vía una tutela (de derechos) respecto a que el presidente no puede ser investigado”, señaló.

Espinoza recalcó que este nuevo recurso se enfocará en cuestionar la interpretación del artículo 117 de la Constitución, la misma que señala que el mandatario no puede ser acusado durante el ejercicio del cargo. Sin embargo, el Ministerio Público ya ha dejado claro que el actual proceso solo responde a una investigación y no una acusación tal como lo prohíbe la Carta Magna.

“La Fiscalía de la Nación mantiene su posición de que no hay cosa decidida porque no hay un pronunciamiento sobre el fondo o un archivo sobre el fondo; y se mantienen en la postura de que el presidente puede ser investigado”, recalcó Espinoza. Sin embargo, esta no es la única investigación que afronta el mandatario, sino también otra en la que se le señala como integrante de una organización criminal.

VIDEO RELACIONADO

Abogado Benji Espinoza indicó que acusación contra Pedro Castillo no tiene mayor trascendencia.

SEGUIR LEYENDO