Cuñada de Pedro Castillo declarará ante la Fiscalía el martes 19 de julio

Yenifer Paredes declarará ante la Fiscalía el martes 19 de julio

La cuñada e hija no biológica de Pedro Castillo, Yenifer Paredes, asistirá a la segunda citación planteada por la Fiscalía, así lo dio a conocer el abogado del mandatario, Benji Espinoza. La confirmación llega tras varios días en que se especuló sobre el paradero de la investigada dado que no había aparecido ni en la citación del Ministerio Público ni la de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la república.

“Es la información que he podido obtener, de que va a declarar mañana. No soy el abogado, pero me han alcanzado esa información. Mañana va a participar”, dijo Espinoza en conversación con el diario La República. Cabe recordar que la cuñada del jefe de Estado fue señalada de promover obras públicas en Cajamarca no siendo ella una funcionaria del Estado. Además, se la vinculó con las empresas ganadoras de licitaciones.

La primera citación de Paredes, estuvo planificada para el lunes 11 de julio, pero no se presentó. Esta decisión, puso en peligro la situación de la investigada. Una publicación del diario La República señala que la abogada penalista Liliana Calderón menciona que se les puede solicitar su presencia hasta en tres oportunidades en el Ministerio Público. Esta creía que una orden de captura era el siguiente paso antes de una segunda citación.

Yenifer Paredes y su hermana, la primera dama Lilia Paredes, fueron citadas por el Ministerio Público.

Para el abogado Claudio Cajina, el rechazo de una segunda citación provocaría que el fiscal vaya a considerar apremios a su alcance como una prisión preventiva, la misma que tendrá que ser aprobada por un juez. “Que yo esté en una investigación preliminar como testigo, no significa que mi condición pueda variar dentro de la misma investigación preliminar o incluso que al pasar a la etapa de investigación preparatoria, el fiscal decida variar la condición de ellos”, precisó Cajina Samamé.

Sobre su ausencia ante la Comisión de Fiscalización, Paredes ha solicitado la reprogramación de su cita. En un documento enviado al grupo de trabajo, la cuñada de Pedro Castillo señala al grupo de trabajo liderado por el congresista Héctor Ventura que la citación no le ha llegado a su domicilio real que es el caserío de Chugur, en el distrito cajamarquino de Anguia, a pesar de que es la hermana de la primera dama Lilia Paredes y tendría que vivir en Palacio de Gobierno.

ESTÁ EN PERÚ

Desde que la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, no se presentó a las audiencias programadas por el Ministerio Público y el Congreso, se ha procurado conocer su paradero. Sin embargo, este no ha podido ser determinado hasta el momento. Es así que ante las dudas sobre una posible fuga del país, la Superintendencia Nacional de Migraciones ha señalado que ese no ha sido el caso de la investigada.

El récord migratorio de Yenifer Paredes no registra movimiento alguno, según el portal de la institución. Por su parte, José Quesany, abogado de Paredes, ha señalado que “ella se encuentra aquí en el país, es lo que yo puedo manifestar con el cuidado del caso. Hoy en día el contexto en el que se desarrolla todo es muy delicado y por eso, para la tranquilidad de todos, puedo decir que mi clienta se encuentra en el país”.

Durante la mañana del 18 de julio, un medio de comunicación compartió una imagen señalando que Paredes había logrado salir del país. Sin embargo, luego tuvo que rectificarse. El movimiento migratorio de la investigada no muestra movimiento alguno.

VIDEO RELACIONADO

La cuñada de Pedro Castillo habría ofrecido obras de saneamiento en San Miguel, Cajamarca.|Video: Cuarto Poder

SEGUIR LEYENDO