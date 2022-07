Abogado de Ricardo Gareca aclaró la salida del entrenador: “No fue por un tema económico”

Abogado de Ricardo Gareca explicó el motivo de la no continuidad del 'Tigre' en la selección peruana. | Captura Movistar Deportes

Ricardo Gareca no pudo extender su vínculo con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) luego de que ambas partes no llegaran a un acuerdo en una noticia que resonó en todo el país, pues se trataba de uno de los entrenadores más exitosos que ha pasado por la ‘bicolor’. En ese sentido, Mario Cupelli, abogado del DT, se pronunció sobre los motivos de este desenlace, aduciendo que el tema económico nunca fue una razón para cortar la relación.

Antes de eso, manifestó que en todos los contratos que había firmado anteriormente, existía una cláusula de confidencialidad que impedía revelar los detalles de los mismos. “No le puedo dar con toda precisión (respecto a la reducción del 40%). Toda la cronología que me pide, en virtud que ambos contratos tienen una cláusula de confidencialidad. Por lo tanto, no voy a ser yo quien violente esa cláusula”, dijo en conferencia de prensa que se llevó a cabo con motivo de la despedida del ‘Tigre’.

En eso, especificó los personajes que estuvieron presentes en las conversaciones, señalando que la traba no fue financiera, sino más bien de algunos aspectos puntuales en ese contrato, los cuales no cuadraban para llegar a un entendimiento.

“Lo que puedo decir es que hubo una reunión el día 12, que había estado pactada con anterioridad en la que concurrió gente asignada por el presidente Lozano y el hijo de Ricardo, Milton Gareca, y yo. ¿Qué pasó? Esto no fue una cuestión económica. Había modificaciones contractuales de los contratos anteriores que se venían repitiendo. Modificación o quite de algunas cláusulas. Esa sumatoria no daban las condiciones para poder continuar con el contrato”, explicó.

Posterior a ello, el letrado habló sobre la información que divulgaron varios periodistas durante la semana, la cual se refería a una disminución salarial en todo el cuerpo técnico, vinculando este asunto con el punto de reservación que, aparentemente, habría violado esta parte del convenio.

“Esta falta de confidencialidad y lo del 40% se vio evidenciada con anterioridad a esa reunión porque cierto sector de la prensa ya había dicho que había un 40% de quite en esa cuestión. Insisto en la confidencialidad, podría uno investigar si esta fue violada, pero por propia indicación de todo el comando técnico no lo vamos a hacer. Simplemente no se llegó a un acuerdo por no darse las condiciones contractuales que pretendían modificarse”, expresó.

Abogado de Ricardo Gareca dio detalles de la negociación | VIDEO: Movistar Deportes

PREDISPOSICIÓN DE LA FPF PARA UN ACUERDO

Por otro lado, el hombre de confianza del ‘Flaco’ aseguró que todas las charlas acerca de renovaciones, siempre se trataron con el presidente, aunque no pasó lo mismo en esta ocasión. “Siempre hablamos con un presidente, no lo hacemos con otras personas. Esta vez no fue así. Nosotros sí teníamos decisión, quién sabe si la otra parte no la tenía. Esa fue la cuestión. El cuerpo técnico no participa en ninguna decisión económica, solamente mía y el hijo de Ricardo”, concluyó.

En efecto, aparte del mismo Agustín Lozano y los secretarios de la FPF (Jean Marcel Robilliard y Sabrina Martin), asistieron los presidentes de los clubes Juan Aurich (José Carlos Isla) y Atlético Grau (Arturo Ríos). De acuerdo con el mandatario, ellos pertenecen a una comisión del organismo nacional, motivo por el cual pertenecieron a la delegación que viajó a Argentina.

Sin embargo, es importante mencionar que estas dos últimas personas son las cabezas de entidades que están envueltos en problemas económicos. En el caso de la institución chiclayana, se encuentra en Segunda División y con serios inconvenientes con los jugadores, que están impagos. En la situación de los ‘albos’, son apoyados financieramente de forma mensual por la misma FPF, un hecho que refleja la informalidad con la que fueron a negociar con Ricardo Gareca y su entorno. Finalmente, la resolución no fue la esperada.

