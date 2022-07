Peter Arévalo opinó de Pablo Lavandeira: “En Alianza Lima encontró su lugar en el mundo”

Peter Arévalo habló sobre el presente de Pablo Lavandeira en Alianza Lima.

Pablo Lavandeira la volvió a romper con Alianza Lima. El futbolista uruguayo anotó y asistió en la victoria 3-1 sobre Sport Boys por la segunda fecha del Torneo Clausura. Por ese motivo, Peter Arévalo, periodista deportivo en ESPN, señaló que el extremo encontró su lugar en el mundo en el conjunto ‘íntimo’.

“Hay algo que va más allá de los goles, asistencias y de que si es el mejor extranjero, Lavandeira tiene algo que necesita todo equipo grande, que es trascender. Tú te puedes parar en la cancha, hacer tres goles, pero no trasciendes. No le interesas a nadie, si estás o no estás no interesa, pasas desapercibido”, comenzó el popular Mr Peet en Equipo F.

“Hay jugadores que pasan por equipos importantes, pequeños, medianos y no trascienden. Lavandeira está trascendiendo en Alianza como no lo había hecho en la ‘U’, ni Municipal, ni UTC. Lavandeira encontró su lugar en el mundo y encuentra la posibilidad de trascender”, continuó.

Arévalo se refirió a una acción individual puntual de Pablo Lavandeira en el compromiso con Sport Boys. “Por ejemplo, en esa jugada que hace, normalmente un jugador dice ‘faltan pocos minutos, me voy a la esquina’. El tipo se va a buscar el penal, no le cobran el penal, cae, se acomoda la pelota con la cabeza, habilita a Barcos y chau. El éxito de él es trascender”.

Peter Arévalo analizó el buen momento de Pablo Lavandeira en Alianza Lima.

LAVANDEIRA, FIGURA EN EL PARTIDO CON BOYS

Pablo Lavandeira volvió a demostrar por qué Carlos Bustos lo pidió a inicio de temporada. El extremo rompió la defensa ‘rosada’ al borde del área junto a Hernán Barcos, quien terminó asistiéndolo para que anote el segundo de los ‘blanquiazules’. Cruzó el balón, el cual fue imposible para el arquero Patricio Álvarez.

Después le volvería el favor al ‘Pirata’. En una de sus últimas jugadas del cotejo, ‘Lava’ luchó el balón dentro del área, cayó al gramado, pero utilizó su cabeza para alejar el esférico de sus rivales y luego darle un pase al argentino. El ‘nueve’ definió a placer y las tribunas del estadio Alejandro Villanueva retumbaron sobre el final.

Con este gran triunfo, los ‘íntimos’ treparon a la punta del Clausura junto a Sporting Cristal y se mantienen invictos en la segunda fase de la Liga 1. Asimismo, cortaron distancias con el tercero del acumulado, Sport Huancayo. Ahora se encuentran a dos puntos del ‘Rojo Matador’, el cual se dejó empatar en casa.

Alianza Lima 3-1 Sport Boys: resumen y goles del partido por fecha 2 del Torneo Clausura de Liga 1 2022. (Video: GOLPERU).

LOS NÚMEROS DE LAVANDEIRA

Pablo Lavandeira ha disputado hasta el momento 26 partidos entre el torneo local y la Copa Libertadores, en los cuales ha podido anotar nueve tantos y ha dado siete asistencias, de esta forma ha participado en más del 40% de los goles de los ‘blanquiazules’. Por otro lado, de acuerdo a la información de Son Datos No Opiniones, el uruguayo es el segundo futbolista más influyente de la Liga 1 2022, solo por detrás de Carlos Ross de Sport Huancayo.

PRÓXIMO PARTIDO DE ALIANZA

Alianza Lima tendrá que visitar a Carlos A. Mannucci en la tercera jornada. El partido está programado para el sábado 23 de julio a las 3:30 p.m. (hora peruana) en el estadio Mansiche de Trujillo. El ‘Tricolor’ descansó esta fecha, pero en su debut del Clausura cayó por la mínima diferencia ante Melgar.

SEGUIR LEYENDO