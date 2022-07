Universitario: el mediocampo que puede armar Carlos Compagnucci con los nuevos fichajes

Universitario de Deportes tratará de ofrecer un mejor rendimiento para pelear el Clausura. | Foto: Universitario

El reciente mercado de pases ha significado un cambio casi radical para Universitario de Deportes. Y es que la dirigencia encabezada por Manuel Barreto dejó salir a tres elementos del centro del campo, para fichar otros dos. De esta manera, la zona media ha sufrido cambios que el técnico Carlos Compagnucci tratará de mejorar de cara a levantar el nivel del equipo en el Torneo Clausura 2022.

El cuadro ‘crema’ empezó el año con un mediocampo compuesto por los siguientes jugadores: Gerson Barreto, Armando Alfageme, Rafael Guarderas, Jorge Murrugarra, Alfonso Barco, Ángel Cayetano, Hernán Novick, Rodrigo Vilca y Piero Quispe. Sin embargo, la novena posición en el Apertura (a 13 del ganador Melgar) hizo que se busque una reforma en el plantel, específicamente en este sector del campo que se encontraba muy poblado.

VARIACIONES EN EL MEDIOCAMPO

El ingreso de la ‘Muñeca’ Barreto a la dirección deportiva hizo que haya movidas aprovechando la ventana de transferencias de mitad de campaña. En ese sentido, Guarderas partió a Alianza Atlético y Alfageme lo hizo a ADT (ambos a modo de préstamo).

Aunque la salida de Cayetano fue la más sorpresiva, ya que se trataba de un refuerzo extranjero que llegó con el cartel de haber sido uno de los mejores del campeonato uruguayo el 2021. Por el contrario, en el Perú no estuvo a la altura, tanto en la zaga como volante central, dejando muchas dudas en los dos puestos, por lo que acordaron la rescisión de su contrato.

Ángel Cayetano no pudo asentarse como titular en Universitario. | Foto: GEC

La llegada de Compagnucci como nuevo entrenador también colaboró para que estas bajas puedan ser efectuadas. Esto debido a que tardó apenas 2 partidos para seleccionar a los jugadores con los que iba a contar desde mediados de año hasta el final del 2022. Por tal motivo, se puede indicar que incluso antes de su llegada habría hecho una evaluación previa del plantel.

FICHAJES EN LA VOLANTE PARA MEJORAR EL ONCE

Como reemplazos de los futbolistas que tomaron otro rumbo llegaron Jordan Guivin y Claudio Yacob. En ese sentido, te daremos a conocer las posibles formaciones del mediocampo que armaría el estratega argentino.

Para esto, es importante mencionar que en el último choque ante la Academia Cantolao (quedó 1-1), la volante fue conformada de la siguiente manera: Barreto estuvo en la zaga por emergencia (lesión de Quina), mientras que Murrugarra y Barco alinearon como pareja en la primera línea, dejando a Quispe más adelante y acompañado por los extremos Andy Polo y Alberto Quintero.

No obstante, con la presencia de los flamantes fichajes, Yacob sería el que ocupe el puesto de volante central. Su compañero podría salir entre Murrugarra y Guivin, aunque el proveniente de los Toros Celaya tendría la ventaja debido a sus cualidades para una mejor elaboración: buen pase, visión de juego y presencia constante en campo contrario. Por ende, Barco, Barreto y ‘Murru’ esperarían su oportunidad en el banco.

Jordan Guivin en un entrenamiento con Universitario. | Foto: Universitario

En el caso de la posición de ‘10′, la duda estaría entre Novick y Quispe. Y aunque ambos han jugado juntos, no han podido conectar de forma óptima para ayudar al elenco ‘merengue’. Bajo esa premisa, cada uno tiene pros y contras. El canterano le da verticalidad, regate, buen toque, pase de gol, aunque en los recientes encuentros apenas ha dado 1 asistencia y su aparición no ha sido protagónica. Por el contrario, el uruguayo le otorga pausa, visión de juego y gol, características que ya exhibió el 2021, pero que en el vigente curso no lo ha podido hacer por problemas físicos y cambios de técnicos. Sin embargo, si tiene partidos seguidos, sería de mucha utilidad.

Hernán Novick podría recuperar el titularato en Universitario. | Foto: Liga 1

Rodrigo Vilca es un futbolista que puede jugar tanto en el puesto de Guivin como ‘8′ o en el de Quispe como creador, por lo que es otra alternativa para los ‘estudiantiles’.

Con esto, se puede determinar que los ‘merengues’ jugarían con una línea de 3 volantes, aunque 2 retrasados. Incluso, podría tener a un mediocampista ancla, completan la zona central con dos elementos más avanzados. Es decir, puede ser un 4-2-3-1 o también un 4-1-2-2-1 (rombo). Eso lo fijará Compagnucci, pero tiene elementos para configurar una mejor medular.

