Claudio Yacob fue presentado en Universitario y se refirió a sus objetivos: “Levantar una copa”

Claudio Yacob fue presentado oficialmente en Universitario de Deportes. El argentino estuvo en conferencia de prensa desde Campo Mar, en Lurín, para responder todas las dudas de los medios de comuniacación que asistieron. Esto se dio luego de su primer entrenamiento con los ‘merengues’ y el volante confesó estar alegre por este nuevo reto, recalcó que está orgulloso de pertenecer a un equipo grande y se refirió a sus características de juego. Además, también habló de sus objetivos.

“Mis objetivos siempre son grupales y se basan en lo que se proponga el club, el grupo y la gente. El objetivo es volver a levantar una copa y tenemos que estar alineados para lograrlo . Es un privilegio enorme estar en una institución tan importante. Creo que no a todo futbolista con 34 años lo llama un club tan grande, el más ganador del Perú”, comentó el exfubolista de Rosario Central.

“Por características, soy un volante de equilibrio y trato siempre de asegurar el primer pase de salida. Con el paso del tiempo va cambiando la forma de jugar. En Inglaterra jugué de central, pero me acomodo en el centro del campo. Estoy atento para que el equipo no quede mal parado”, resaltó sobre su juego en la cancha.

Por otro lado, confesó que aún no habla con Carlos Compagnucci sobre su posición en el campo de juego y analizó el aprtido ante Cantolao. “No he hablado con Carlos de lo táctico, es mi primer entrenamiento, es un fútbol distinto que me tendré que ir adaptando de a pocos, a mí me gustó el equipo, pues dominó gran parte del partido, si el equipo continúa jugando de esa manera, vamos a ganar muchos partidos”.

PRÓXIMO PARTIDO DE UNIVERSITARIO

Universitario de Deportes y la Universidad San Martín se enfrentarán en el estadio Monumental, cambio de última hora, este sábado 16 de julio desde las 3:30 p.m. (hora peruana) en el marco de la segunda fecha del Torneo Clausura. Ambos equipos necesitan sumar tres puntos para sus propios objetivos en la tabla acumulada. Los ‘santos’ buscan alejarse de la zona del descenso, mientras quelos ‘cremas’ quieren acercarse a los primeros lugares.

Ambos equipos se han enfrentado en 63 oportunidades con una clara ventaja para los ‘merengues’, que suman 31 victorias. En 21 veces terminaron empatados y las otras 11 fueron triunfos para los ‘santos’. La última vez que chocaron fue el 11 de febrero del presente año con victoria final 3-0 para la ‘U’: doblete de Nelinho Quina y uno de Alex Valera.

CLAUDIO YACOB CON LA SELECCIÓN ARGENTINA

En su momento, Claudio Yacob fue considerado por la selección argentina. Primero estuvo en la sub 20 para disputar el mundial que se jugó en Canadá en el 2007. Allí estuvo de titular y completando los 90 minutos de juego en cinco compromisos (dos por fase de grupos, octavos, cuartos y semifinal) del campeonato juvenil. Los ‘albiceletes’ llegaron hasta la final y terminaron coronándose campeones venciendo 2-1 a República Checa. Marcó un tanto en la victoria 3-0 sobre Chile en la semifinal. Compartió con futbolistas de la talla de Eber Banega, Ángel Di María, Sergio Agüero, Sergio Romero, entre otros.

Luego, en el 2011, fue llamado para la selección mayor para dos amistosos internacionales. Uno de ellos fue la victoria 4-1 sobre Venezuela, donde jugó 61 minutos, y el otro el empate 2-2 ante Ecuador, donde jugó 43 minutos y marcó un gol. El técnico Sergio Bastista fue quien lo llamó.

