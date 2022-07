Mujer secuestrada y torturada por rondas campesinas tuvo que ser internada en Trujillo

Los familiares de la mujer informaron que, tras su liberación, viajaron hasta Trujillo para recibir extensión médica y refugio, por el miedo a represalias. | VIDEO: Canal N

Una de las mujeres que fue secuestrada y torturada por las rondas campesinas de Pataz en La Libertad tuvo que ser internada de emergencia en Trujillo, a donde su familia viajó buscando refugio para evitar represalias.

La madre de 60 años se encuentra hospitalizada en el área de Emergencia en el Hospital Belén, luego de haber sido duramente golpeada por las juntas rondiles bajo la acusación de haber realizado hechicería. Su diagnóstico es Policontusa por agresión física y se encuentra estable, tras recibir atención médica.

Tras haber sido secuestrada por 10 días, la mujer, junto a otros siete retenidos, fueron liberados este martes 12 de julio. Su familia contó que, luego de su liberación, viajaron 16 horas a Trujillo para buscar atención médica especializada y también refugio, ya que tenían miedo de las represalias por parte de los ronderos.

De momento, la mujer está siendo cuidada por sus hijos en el nosocomio. Además, según informaron, ella tiene prohibido regresar al anexo de Carhuacocha, en Chilia, pese a que asegura no cometió los actos de hechicería de los cuales fue acusada.

Por otro lado, la Policía aseguró que se ha configurado el presunto delito de secuestro en agravio de estas ocho personas.

“El Ministerio Público ha dispuesto que se abra una carpeta fiscal en la unidad especializada y se investigue a los autores materiales y a los autores intelectuales de ese delito, porque eso es un delito, contra la libertad personal-secuestro. Ya tendrán que ser individualizada su participación de cada una de ellas”, informó el Coronel PNP Walter Calla, jefe de la región policial de La Libertad.

Informó que familiares de 2 de los 8 pobladores retenidos por los ronderos ya hicieron sus denuncias en las comisarías. Además, aclaró que las investigaciones por el presunto delito de secuestro van a continuar, a pesar de que haya un pedido para retirar la acusación.

“Una denuncia contra la libertad personal-secuestro no se puede desistir, es de oficio. La Fiscalía impulsa ante la noticia criminal, realiza las investigaciones de oficio, no hay desistimiento, no procede”, acotó.

CONDICIÓN PARA LIBERAR A LAS MUJERES ERA RETIRAR LAS DENUNCIAS

Este caso de secuestro y tortura se hizo conocido a través de un medio periodístico que difundió los vídeos que habrían grabado familiares. El hecho fue repudiado y denunciado por diversas instituciones, entre ellas el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la Defensoría del Pueblo.

La liberación de las mujeres finalmente se dio el martes 12 de julio y se informó que los que las rondas campesinas habían dado una condición para liberarlas. Esta era que los parientes de ellas retiren la denuncia por secuestro.

“La liberación de las mujeres se dará este lunes solo si los familiares de ellas retiran las denuncias por secuestro que han puesto contra los dirigentes ronderiles”, afirmó Manuel Quijano, presidente de las rondas campesinas del distrito para RPP.

“Las rondas campesinas han manifestado bien claro, se da libertad a sus familiares, que están plenamente identificadas y comprobados los trabajos de hechicería, siempre y cuando retiren las denuncias. Y si no retiran las denuncias, yo tampoco puedo hacer nada. La familia ha denunciado por secuestro”, agregó el dirigente.

Quijano sostuvo que esta condición fue decidida por las rondas de Chillia, que la componen cerca de 2 mil personas. Además, indicó que otro de los acuerdos establecidos por las rondas es que las mujeres abandonen la ciudad tras su liberación.

El Ministerio de la Mujer luego informó que tras darse la liberación, todas las mujeres estaban en buen recaudo y con sus familiares.

