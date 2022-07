Magaly Medina cuestionó a Ethel Pozo por asegurar que sufrió en casting para ingresar a la televisión

Magaly Medina responde a Etehel Pozo sobre su ingreso a la televisión.

Luego que la conductora de “América Hoy”, Ethel Pozo, brindara una entrevista para contar detalles sobre los inicios de su carrera en la televisión, Magaly Medina dedicó algunos minutos de su programa para calificarla como un personaje idéntico al de Gisela Valcárcel, por los gestos y la exageración de sus declaraciones.

En la última edición de ‘Magaly TV, La Firme’, la polémica periodista tildó de “falsa” a la única hija de Gisela Valcárcel, por indicar que sus inicios para ingresar a un programa fueron muy duros. “¿Acaso tuviste que barrer las oficinas de algún canal o te mandaron a comprar fruta y café para el equipo de producción? No puedes mentir de esa forma, si tu mamá es la dueña de una productora, todo lo tuviste fácil”, señaló con tono sarcástico.

Pero eso no es todo, Magaly Medina también mostró extractos de las revelaciones de Ethel Pozo, específicamente en la parte donde explicó que en el 2016 se le brindó la oportunidad de participar en el casting para ser parte de la conducción del programa “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, y señaló que no podemos vivir llenos de falsedades y engañando al público televidente que merece todo el respeto de las figuras públicas y mediáticas a las que le brindan su tiempo y cariño.

Ethel Pozo contó sobre sus inicios como conductora de televisión.

“A nadie se le ocurrió que yo iba a participar en ese casting. Cuando le dije al productor que llegó de Brasil que la siguiente candidata era yo, todos voltearon y se sorprendieron, incluso mi mamá, porque ella sabía que yo quería ser actriz. Pero bueno, yo soy madre, sé cocinar y soy comunicadora. Si yo hubiera querido aprovecharme de la fama de mi progenitora, a los 18 años ya hubiera estado trabajando en televisión”, comentó Ethel Pozo a la reportera que le grabó una nota especial.

Ante esto, la “Urraca” sugirió, pero en manera de burla, a la conductora de América Televisión, que mejor se hubiera dedicado a la cocina. “Definitivamente hay gente que quiere engañar y decirle a todo el mundo que sufrió alguito en su vida, pero no es así, hay mucha gente como tú que ha nacido en cuna de oro y no lo puede negar. Seamos honestos, si tu mamá es la dueña de los programas y te quiere poner a trabajar en ellos, está en todo su derecho y debes aprovecharlo, pero no engañemos a los televidentes por favor con un plan de víctima que no te queda”, sostuvo Magaly Medina.

MAGALY MEDINA COMPARÓ A SU HIJO CON ETHEL POZO

La presentadora de “Magaly TV: La Firme” aprovechó la oportunidad para indicar que Ethel Pozo y su hijo único hijo Gianmarco Mendoza Medina, no tuvieron que sufrir en el mundo de los medios de comunicación porque son hijos de famosas.

“Hijos de mujeres como Gisela y como yo, lo han tenido todo. No pueden decir que no lo tuvieron. Yo a mi hijo lo puse como editor de mi revista porque era mi revista y él era mi hijo. Lo mismo sucede en el caso de Gisela Valcárcel y Ethel Pozo, no entiendo cual es el fin de mentir, de hacerse la pobrecita. La gente no es tonta, el público conoce nuestra historia, se da cuenta de toso, no intentemos mostrar en pantalla algo falso”, acotó.

Asimismo, la periodista reveló que su hijo Gianfranco Mendoza trabajó con ella por varios años en la revista que llevaba su nombre y se convirtió en la más leída de algunos años. El joven inició sus labores como redactor, luego se desempeñó como editor y hasta ocupó el cargo de director del material impreso. “Lo fui ascendiendo de manera veloz, porque yo era la dueña y soy su madre”, concluyó Magaly Medina entre carcajadas.

