Jorge Montoya critica silencio de primera dama ante comisión: “Mejor no hubiera venido”

Jorge Montoya rechazó el comportamiento de la primera dama, Lilia Paredes, por no responder ante la Comisión de Fiscalización del Congreso tras ser citada para que conteste las interrogantes, por el caso de su hermana Yenifer Paredes por presunto tráfico de influencias.

Pese a que la esposa de Pedro Castillo llegó puntual a la citación y mostró predisposición frente a esta convocatoria, decidió guardar silencio por recomendación de su abogado, según precisó ni bien inició el pleno.

“Por recomendación de mi abogado defensor, me abstengo totalmente en declarar porque ya el 8 de julio declaré en la fiscalía. Nada más”, comentó la esposa del jefe de Estado al inicio de la sesión.

Ante esto, Montoya, que pertenece al partido de Renovación Popular, no dudó en criticar esta actitud, sobre todo porque considera que la primera dama se ha burlado del Congreso.

“ Me parece que es una burla al Congreso, hacer distraer la atención de tantos congresistas para no declarar, mejor no hubiera venido , pero era algo esperado. Estábamos esperando una reacción de esa naturaleza porque tiene culpabilidad y cuando una persona no tiene culpabilidad no se atreve a declarar de manera libre y franca”, declaró en diálogo para Canal N.

Asimismo, el legislador sospecha que la cuñada del jefe de Estado, Yenifer Paredes, habría sido “escondida” para evitar brindar declaraciones y acudir a las citaciones, tanto de esta comisión, como la que tenía programada para el último lunes en la Fiscalía.

“ Yo creo que ya decidieron esconderla y que no declare, creo que por ahí va el asunto , porque si no estaría declarando. Creo que está en la misma condición que los otros que se han fugado”, manifestó.

Abogado de Lilia Paredes recomendó no responder

A la salida del Parlamento, el abogado de Lilia Paredes, manifestó que la primera dama tiene todo el derecho de guardar silencio si así lo prefiere y que nadie tiene por qué vulnerar esta acción, pues la ampara las leyes.

“Existe un derecho humano, que todo ser humano por su condición tiene, se llama derecho a guardar silencio. Ese derecho no se constriñe, no se limita solo a los procesos judiciales, a los juicios orales , a las investigaciones fiscales, sino que también trasciende sus efectos al fuero parlamentario, porque la sede parlamentaria no es una isla a que la Constitución y los tratados de derechos humanos no vincule”, dijo el abogado de Lilia Paredes.

“ Nadie puede ser obligado a declarar y nadie puede ser inducido a declarar. Hoy hemos visto un ejemplo de lo que no debe hacerse. Cómo es posible que una persona diga “voy a guardar silencio” y le digan, le invito a pensar mejor apelando a mil cosas. Hay que respetar la voluntad de las personas”, finalizó.

Lilia Paredes estuvo frente a la Fiscalía

La semana pasada, la primera dama, Lilia Paredes, rindió su declaración ante el Sexto Despacho de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios; en el marco de la investigación por presunto tráfico de influencias seguida contra su hermana Yenifer Paredes.

El Ministerio Público informó que, durante tres horas, la esposa del Presidente de la República respondió un total de 30 preguntas en la diligencia. Paredes aclaró cada una de las dudas que existían, afirmó su defensa legal, Benji Espinoza.

