Primera dama se presenta hoy ante la Fiscalía por investigación a su hermana Yenifer Paredes

Lilia Paredes, primera dama.| Foto: Agencia Andian

La primera dama Lilia Paredes fue citada para este viernes a las 9:30 a.m. a declarar ante el 6° Despacho de la 1° Fiscalía Anticorrupción de Funcionarios de Lima. La Fiscalía la citó en el marco de la investigación seguida a su hermana Yenifer Paredes Navarro por prometer la elaboración de obras públicas a la comunidad de Chadín, en Chota.

El miércoles pasado, el Ministerio Público informó que la citación se dispuso luego de que el despacho fiscal hallara el registro de una reunión entre Jhony Espino, representante de la empresa JJM Espino Ingeniería, y la primera dama. Esto se habría encontrado durante la diligencia de exhibición de documentos realizada al libro de visitas de Palacio de Gobierno.

Se recuerda que el pasado domingo, el programa Cuarto Poder divulgó un video, grabado en septiembre de 2021, donde se puede ver a Paredes junto a Jhony Espino Lucana, gerente de la empresa JJM Espino Ingenieria & Construcción S.A.C., en una reunión con vecinos de la comunidad de La Succha en Cajamarca. En dicha ocasión había estado pidiendo detalles para construir una obra de saneamiento.

El empresario registra cinco visitas a Palacio de Gobierno, según el registro del portal de Transparencia. Una de ellas, al despacho de la primera dama.

Por otro lado, el despacho fiscal también programó la toma de declaración de Yenifer Paredes para el 11 julio, a las 9:30 a.m. En el caso de Jhony Espino, fue citado para el 12 de julio, en el mismo horario.

Todas las diligencias se dan luego que el Ministerio Público informara que abriría una investigación preliminar contra Yenifer Paredes Navarro, cuñada del presidente Pedro Castillo, por la presunta comisión de delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias.

YENIFER PAREDES HABRÍA PROMETIDO OBRAS

El video divulgado por Cuarto Poder da cuenta de que la joven de 27 años había ofrecido realizar una obra de saneamiento en el distrito de Chadin, provincia de Chota. En las imágenes, se le ve portando un chaleco con el nombre y logo de esa compañía proveedora del Estado.

“Estamos aquí para cumplir una función que ya está encaminada, el perfil ya está aprobado de su proyecto. Entonces yo he venido el día de hoy a sacar los datos necesarios para llevar y aprobar el proyecto que necesito”, se les escucha decir.

“Días ya anteriores ha venido un equipo de nuestros compañeros y han avanzado la topografía, eso me alegra, porque me hacen ahorrar tiempo para avanzar”, señaló en otro momento.

La cuñada de Pedro Castillo habría ofrecido obras de saneamiento en San Miguel, Cajamarca.|Video: Cuarto Poder

Yenifer Paredes es hermana de la primera dama Lilian Paredes y fue criada junto a los hijos de la pareja presidencial, como una hija. En el video se escucha que varios vecinos de Chadín la reconocen como la hija del presidente y le agradecen su apoyo.

Si bien Paredes Navarro no menciona explícitamente en representación de quién o qué entidad realiza su visita a Chadín, se le escucha decir que llevará las necesidades del distrito “al gobierno central”. “Decir que ustedes no tienen el servicio de saneamiento y para eso he venido”, dice.

En un momento, se escucha la voz de un hombre que pide que no graben a la joven, porque “nadie sabe que la hija del presidente está acá, porque ustedes saben que es bastante delicado”. Luego ella interviene y da permiso para grabar, como prueba de sus gestiones, pero pide no compartir las imágenes.

