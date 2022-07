Claudio Yacob habló sobre su trayectoria y presente en Perú: “He sido pieza clave en muchos equipos”

El volante argentino brindó detalles de su presente durante sus primeros días en Perú (Video: Al Ángulo / Movistar Deportes)

Claudio Yacob, el refuerzo extranjero de Universitario de Deportes para el torneo Clausura, habló para las cámaras de Al Ángulo. Además de contestar las preguntas de los panelistas, amplió detalles de su paso por la Premier League. La síntesis de su trayectoria, hasta su presente con 34 años, se traduce en su papel determinante para los clubes en los que ha militado antes de llegar a Perú: “Me considero un jugador competitivo y ganador. Trato de hacer al equipo lo más competitivo posible. He sido pieza clave en muchos de los equipos que estuve, desde el lado del compromiso, de lograr conexiones, de agruparnos, de cerrarnos, de estar cerca.” afirmó el futbolista ‘gaucho’.

Asimismo, el natal de Carcarañá reveló cuál es su mejor forma del juego y de qué manera se suele adaptar en el campo de juego: “Me gusta ser salida del primer pase, lograr jugar fuerte con delanteros, teniendo de referencia a Valera, jugando para adelante. Iremos viendo entrenamiento a entrenamiento. Yo no soy un volante de llegada, soy volante de equilibrio. Estar cerca de una supuesta perdida o una segunda pelota”, mencionó.

Yacob llega desde Rosario Central de la primera división argentina.

Sin embargo, consideró estar enteramente abierto a las disposiciones de Compagnucci y lo que el entrenador delegue para cada partido oficial. “Siempre me sentí más cómodo jugando delante de los dos centrales, como protección, equilibrio o el primer volante más cerca. Siempre siendo soporte. No soy un jugador con características que vaya de área a área o que se suelte para llegar al gol. No quiere decir que no suceda en algún momento”, agregó Yacob.

Como parte de su trayectoria, hasta su reciente llegada a Universitario, se sabía que Claudio Yacob estaba dentro del la lista de argentinos con más participaciones en la Premier League. Con la experiencia vivida en el West Brom (conocido como el Albion) y el Nottm Forest (o Nottingham Forest), el volante mencionó su capacidad para adaptarse a los distintos ritmos de las ligas en las que ha militado: “El fútbol cambia. Recuerdo que cuando fui (a la Premier League) me costó el ritmo las primeras semanas. Después como todo, te vas enganchando. Considero que uno se va adaptando tanto para arriba como para abajo. Tuve la suerte de jugar rápido. Le ganamos al Liverpool, fui una de las figuras”, enfatizó el pivote.

El volante argentino es el quinto argentino con mayor participación en la Premier League.

Con respecto a su presente y su rápido proceso fichando por Universitario de Deportes, el mediocentro confesó que no hubieron dudas cuando llegó la oferta a sus manos: “Estaba buscando un cambio en lo personal y fue el llamado indicado. Recibí una llamada y analizándolo muy rápido, tomé la decisión de venir. Sabiendo que no hay mucho qué analizar cuando te llaman de un grande”, resaltó el futbolista que cuenta con contrato activo hasta diciembre del 2023.

Yacob concluyó con éxito su primer entrenamiento con la camiseta ‘merengue’. Por tal motivo, podría ser considerado para debutar en la segunda jornada del Torneo Clausura frente a la San Martín, el sábado 16 de julio a las 3:30 p.m., en el estadio Monumental. Las decisiones dependerán de Compagnucci cuyo sistema de juego se verá, probablemente, variado tras el empate frente a Cantolao por la primera fecha. Marcador que, según el estratega argentino, debió tener ventaja del conjunto ‘crema’.

PRÓXIMOS PARTIDOS DE UNIVERSITARIO

- San Martín vs Universitario: sábado 16 de julio a las 3:30 p.m..

- Universitario vs Carlos Stein: domingo 24 de julio a las 3:30 p.m..

- César Vallejo vs Universitario: miércoles 27 de julio a las 8:00 p.m..

