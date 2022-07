Gino Peruzzi recordó y agradeció a Ricardo Gareca, quien lo hizo debutar en Vélez Sarsfield

Gino Peruzzi se refirió a Ricardo Gareca en una reciente entrevista.

Gino Peruzzi, quien se convirtió en nuevo jugador de Alianza Lima e hizo su debut el fin de semana en el fútbol peruano, estuvo de invitado en un programa radial. El lateral ‘blanquiazul’ habló de muchos temas, entre los cuales recordó cuando coincidió con Ricardo Gareca en Vélez Sarsfield y el técnico le dio la oportunidad de debut de manera profesional.

Ricardo Gareca asumió el cargo de DT de Vélez Sarsfield después de su paso por clubes como Talleres, Colón, Argentinos Juniors, Santa Fe, América de Cali y Universitario de Deportes. En su segunda temporada al mando de ‘El Fortín’ se topó con un Gino Peruzzi con 19 años. El ‘Tigre’ no dudó en considerar al lateral en el primer equipo, quien terminó haciendo su debut profesional en 2011.

El jugador de Alianza Lima sostuvo un diálogo con RPP y se refirió al ‘Flaco’. “Debuté con Ricardo Gareca, pero no he tenido la oportunidad de charlar con él antes de llegar a Alianza Lima, solo con Hernán Barcos”.

Minutos más tarde volvió a tener palabras hacia el entrenador argentino. “Siempre estoy agradecido con Ricardo Gareca porque fue el técnico que confió en mí para poder debutar”.

El exseleccionador peruano tuvo un buen ojo con Peruzzi y es que al defensor solo le bastaron dos temporadas con la camiseta de Vélez Sarsfield para dar el salto al viejo continente. Jugó 47 partidos, en los cuales marcó dos goles y asistió en dos ocasiones. Estos números despertaron el interés de Calcio Catania de Italia.

SU PRESENTE CON ALIANZA LIMA

Gino Peruzzi aterrizó en Lima el pasado lunes, fue presentado días después y jugó el domingo con Atlético Grau en el calor de Piura. El argentino se metió al once inicial y la falta de minutos le jugó una mala pasada sobre el final del compromiso. Tuvo que ser cambiado por Oslimg Mora. No obstante, confirmó que no es producto de una lesión y estará apto para enfrentar a Sport Boys.

¿Qué indicaciones le da Carlos Bustos a Peruzzi? “El profesor me dijo que si veía una buena opción en ataque, me sume. Iremos viendo según rival cómo se planifica el partido. A mí me gusta pasar mucho al ataque, pero depende de lo que pida el entrenador”, contó el ‘gaucho’.

PRÓXIMO PARTIDO DE ALIANZA LIMA

Alianza Lima enfrentará a Sport Boys el próximo domingo 17 de julio a la 1:15 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva. Su rival viene de golear 3-0 a Universidad Técnica de Cajamarca, por lo que será uno de los partidos más atractivos de la segunda fecha del Torneo Clausura.

