Profanan y construyen vivienda sobre pabellón del histórico cementerio El Ángel

Invasores en el cementerio El Ángel.

El histórico cementerio El Ángel, ubicado en el distrito limeño de El Agustino, ha sido invadido. Una precaria vivienda, elaborada con pedazos de madera, cartón y plástico, se erige sobre el pabellón Santo Cristo del mencionado camposanto.

De acuerdo a un informe periodístico emitido por Panamericana Tv, se trataría de un invasor de terrones quien se ha apoderado de un espacio dentro de la necrópolis , sin importarle profanar las tumbas que yacen bajo su nuevo hogar.

Para ingresar al lugar donde se encuentra su morada, este sujeto debe escabullirse por medio de dos nichos y aprovechar un montículo de tierra y basura para trepar a la parte alta del referido pabellón.

Los trabajadores de la zona desconocen cómo las autoridades del cementerio permitieron que invasores de terrenos se apropien de unos de los nichos. “¿Quién le habrá consentido? Esto genera delincuencia. Se meten, se roban las cosas, hasta las flores se roban. Por eso nosotros tenemos en el pabellón a una persona que nos cuida”, dijo una florista.

Cabe destacar que la Beneficencia de Lima está a cargo del cementerio El Ángel. Esta sociedad se encarga de la administración y mantenimiento del conocido camposanto del pueblo. “El Ángel tiene un sector que colinda con la calle. La zona en la que está (la invasión) es la zona más lejana del acceso del cementerio, cuando uno llega allá, se lanzan para el otro lado y se escapan de la policía o serenazgo”, dijo un vocero de la Beneficencia.

“En algunas ocasiones hemos logrado sacarle y desarmarles esas casas, y tirarlas abajo. Pero eso se ha vuelto una constante”, acotó.

Según 24 Horas, algunos vecinos de la zona se han visto en la obligación de construir una barrera sobre el mismo pabellón para evitar que estos invasores tengan libre acceso a sus domicilios.

“Este es un tema constante, ya hemos solicitado el apoyo de la seguridad ciudadana, que es el serenazgo de El Agustino, también a la comisaría de la zona. Pero no se han dado abasto y no han podido articular algo para que no vuelvan a aparecerse”, manifestó.

Asimismo, el medio dio cuenta de que varias paredes del camposanto se encuentran en mal estado, con pintas y grafitis de pandilleros del lugar.

Profanan y construyen vivienda sobre pabellón del histórico cementerio El Ángel

Actualmente, el histórico camposanto del pueblo cuenta con más de 500.000 nichos construidos de concreto armado, cuarzo y mármol, a lo largo de sus 29 hectáreas. Se levantó sobre un terreno de veintinueve hectáreas con pabellones amplios y avenidas flanqueadas por nichos.

De acuerdo a la página oficial del cementerio, para imaginar su real dimensión, se calcula que hay más de seiscientas mil almas que reposan en este camposanto. “En él, podemos apreciar monumentos históricos fantásticos y un interminable recorrido por los cinturones donde descansan los restos de personajes trascendentales”, se lee en su web.

Entre ellas figuran: Chabuca Granda, José María Arguedas (cenotafio), Lucha Reyes, Chacalón, Augusto Ferrando, Rómulo Varillas, Picaflor de los Andes, Flor Pucarina, Martín Adán, Sebastián Salazar Bondy, y jugadores de Alianza Lima tras el accidente aéreo del Fokker.

Cabe destacar que este cementerio fue creado por necesidad, pues el camposanto Presbítero Matías Maestro estaba por alcanzar su capacidad máxima de inhumaciones. Se inauguró el 27 de junio de 1959, durante el gobierno del expresidente Manuel Prado Ugarteche.

