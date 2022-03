El Agustino: el 90% de colegios públicos se encuentran en una “situación débil”, advierten autoridades

Una gran problemática se refleja en varios distritos de Lima y al interior del país, ya que a pocos días de iniciar las clases presenciales luego de dos años, diversos colegios públicos se encuentran en mal estado. Uno de ellos es en el distrito de El Agustino, en donde el 90% de estas escuelas están en una “situación débil”.

En diálogo con RPP Noticias, el subgerente de Seguridad Ciudadana de la comuna, Alfonso Misha Llerén, estimó este porcentaje que pone en alerta a los padres de familia, porque entonces la interrogante es dónde estudiarán sus hijos.

“Estamos hablando de 45 colegios que están en una situación débil en lo que es infraestructura, que ante un sismo de fuerte envergadura puede traer consecuencias funestas para los niños”, manifestó.

El funcionario indicó que se están realizando las coordinaciones con la UGEL para que se puedan hacerse las reparaciones necesarias.

Por otro lado, Misha Llerén expresó que, de cara al reinicio de clases presenciales, se está organizando un plan de seguridad en los exteriores de los colegios, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los estudiantes.

Según señaló, el 64 % de colegios del distrito está vigilado por cámaras de seguridad, mientras que el restante será resguardado por drones y patrulleros del Serenazgo.

50 COLEGIOS PÚBLICOS EN TRUJILLO SE ECUENTRAN EN MAL ESTADO

A través de un informe de Panamericana TV, se dio a conocer que son más de 50 instituciones educativas ubicadas en Trujillo que se encuentran en mal estado, ya que a pesar de la paralización por la pandemia, no se han realizado los mantenimientos, ni trabajos de reforzamiento.

Hay algunos colegios que no cuentan con servicios básicos como agua potable ni electricidad ubicados sobre todo en asentamientos humanos.

Los colegios Sánchez Carrión y Javier Heraud en la ciudad de Trujillo se han unido, de tal manera que los padres de familia y docentes decidieron colaborar con la limpieza de estos centros educativos pues el personal encargado de dicha labor no se abastece.

500 ALUMNOS DE MANCHAY NO PODRÁN IR A CLASES POR COLEGIO EN MAL ESTADO

Alumnos de primaria y secundaria no podrán iniciar sus clases presenciales porque el colegio Jesús Salvador en el distrito de Manchay se encuentra en mal estado. Según revelaron los padres de familia, la institución educativa cuenta con 2,900 soles para dejarlo habilitado, sin embargo esta es una suma insuficiente para todo lo que se debe hacer.

Asimismo, los padres mencionaron que el centro educativo no cuenta con agua potable, las ventanas no abren, los baños no están funcionando, las mesas y sillas están rotos. Es por ello, que hicieron un llamado al presidente Pedro Castillo para que pueda revisar este caso, ya que son más de 500 alumnos que perderían las clases.

Por otro lado, en el distrito de Comas, se conoció que la institución Perú Holanda, donde estudió el seleccionado Edison Flores, también se encuentra en mal estado: las paredes de las aulas están rajadas, los talleres y baños descuidados y el alumbrado a punto de colapsar.

Además también se puede observar que el cerco perimétrico del colegio también está dañado y con huecos. Es decir, las personas de los exteriores pueden observar todo lo que ocurre dentro de la institución que está ubicada en la avenida Túpac Amaru, en Collique.

“Me da preocupación porque la rajadura está de arriba abajo. Como no están bien colocados (los fluorescentes), las palomas se meten y hacen sus nidos”, lamentó la directora del Centro Educativo, quien aseguró que estos daños no tienen nada que ver con la pandemia de la COVID-19.

No solo los más de 1.000 estudiantes están en peligro, sino también los maestros y la propia autoridad. Por ello, la encargada pidió que hagan algo al respecto antes de que las clases presenciales inicien.

