Vecinos de Riva Agüero y Manzanilla se quedaron atrapados en sus viviendas tras aniego en El Agustino

Vecinos se despertaron y encontraron todo inundado.

Esta mañana los vecinos de El Agustino se llevaron una gran sorpresa al darse cuenta de que una de las principales tuberías de paso de agua se rompió y ocasionó un gran aniego en el distrito. El agua que salía de los principales alcantarillados llegó a entrar a las viviendas generando la molestia y preocupación de los vecinos del sector.

Según las cámaras de televisión que llegaron hasta el lugar, se pudo observar que en la sala, cuartos y otros espacios en las viviendas, el agua alcanzó a ingresar y mojó muebles, camas, sillas, mesas, entre otros objetos de valor.

Asimismo, el noticiero de Latina, corroboró que una familia se vio perjudicada debido a que en la entrada de las viviendas hay gran cantidad de agua empozada, así como en los jardines y eso imposibilita totalmente que los integrantes en esta casa y puedan salir a realizar sus labores.

La misma situación ocurre con otro grupo de vecinos que han asegurado que no pueden salir porque el agua les llega hasta las rodillas. Incluso, se encuentran asustados porque las pistas al tener hueco pueden caerse y lastimarse.

Esta versión fue corroborada por el reportero del canal en mención, quien al intentar entrar a la vivienda con botas de jebe, se tropezó y casi se hunde ante la gran altura del agua empozada.

“Acá estamos varios departamentos, viviendas. Esta mañana que nos levantamos para salir a trabajar no pudimos. No sabemos a qué se debe esta inundación. Una vecina ha sido más afectada porque el agua se metió a su casa”, comentó Marlene Chirinos. “Tengo que ir a trabajar, pero cómo salgo sino puedo”, añadió.

Por su parte, una vecina de la zona no dudó en tomar fotos y grabar videos del aniego para justificar que su hija no podrá asistir a clases, ya que el agua estancada impide que puedan salir. “No podemos estar así, cómo salimos a nuestros trabajos. Iba a llevar a mi hija a clases y no puedo. Para mandar una evidencia tomé fotos”.

¿Qué dijo Sedapal sobre el aniego en El Agustino?

Sedapal llegó a la zona y aseguró que esta incidencia fue ocasionada por el alto tránsito de vehículos pesados en las vías principales.

“Se ha dispuesto dos máquinas hidrojet para la succión del agua acumulada y del personal técnico para reparar la tubería de agua potable afectada. Se está trabajando en restablecer y eliminar posibles afectaciones”, se logró leer en el comunicado.

“Debido a los trabajos de reparación en la tubería, se ha suspendido el servicio de manera temporal en el A. H. El Agustino, A. H. 7 de octubre, P. J. Santa Isabel y la urbanización El Agustino, zona VII. El abastecimiento se restablecerá en forma progresiva desde las 01:00 p. m., de hoy”, agregó Sedapal.

VIDEO RECOMENDADO

Vecinos de San Juan de Miraflores se han visto afectados por un aniego y denuncian inacción de Sedapal. | VIDEO: RPP Noticias

SEGUIR LEYENDO