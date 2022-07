Bermejo critica proyecto de reelección congresal: “Lo que quieren es atornillarse en el poder”

Guillermo Bermejo, congresista de Perú Libre | Foto: Agencia Andina

Guillermo Bermejo ex integrante de Perú Libre, se pronunció sobre el proyecto de ley de reforma constitucional que establece el retorno a la bicameralidad y la reelección de los parlamentarios. El legislador consideró que el manejo de la Mesa Directiva en el debate de estas propuestas son “inapropiadas” y que se está tratando de promover “una serie de derechos abusivos”.

“El manejo que hace la mesa directiva es inapropiado. La señora presidenta de la Comisión (Patricia Juárez) desde la semana pasada viene interviniendo unas 20 veces, ante cada intervención de un parlamentario que le dice que lo que está proponiendo el día de hoy, lo de bicameralidad, la reelección de congresistas y una serie de derechos abusivos, la señora interviene y da un mensaje de unos 10, 15 minutos”, declaró el congresista Bermejo en diálogo con Canal N.

“Va a terminar no siendo un debate, sino un diálogo con la señora presidenta de la Comisión que nos está haciendo perder el tiempo”, añadió.

El actual integrante de Perú Democrático, indicó que la población ya se manifestó en contra de la bicameralidad a través del referéndum, es por eso que los congresistas que insisten en estas iniciativas son las que quieren “atornillarse en el poder”.

“Primero no tiene los votos, segundo, esto ya lo votó la población en el 2018, dijo no a la bicameralidad, no a la reelección. Lo que quieren es atornillarse en el poder, como lo han dicho en los audios famosos de Maricarmen Alva , quieren tumbarse al presidente Castillo y poderse reelegir por lo menos 3 veces”, manifestó.

Guillermo Bermejo presentó “Voces del Pueblo”, su nueva agrupación política

“Si se da la bicameralidad, los congresistas podrán postular como diputado y luego para ser senador se puede continuar la gestión por tercera ocasión consecutiva y puedes ser reelegido como senador también. Pueden quedarse 20 años en una curul. Ese tipo de circunstancias hizo que la población cansada de ver los rostros de gente que se quedó más de dos décadas en el Parlamento es que votó en contra de la reelección”, agregó.

Otra congresista que también criticó el proyecto de retorno al sistema bicameral en el Congreso y la reelección de congresista fue Silvana Robles, de Perú Libre. La legisladora asegura que el proyecto impulsado por Patricia Juárez es una medida para “aferrarse a sus puestos”.

“El retorno a la bicameralidad que impulsa Patricia Juárez, parte del cálculo político: aferrarse a sus curules y alterar el equilibrio de poderes. Difícil creer que su interés son las instituciones cuando su dictador Fujimori las destruyó”, escribió.

En un segundo mensaje, la parlamentaria del partido oficialista preció que las reformas parciales que viene impulsando la congresista fujimorista “evidencian su obsesión por modificar la Constitución a su conveniencia y de espaldas a la población”.

Comisión de Constitución debate retorno a la bicameralidad. Foto: Twitter / Comisión de Constitución.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA BICAMERAL

En el pre dictamen, hecho con base en 13 proyectos, se propone que, con el sistema bicameral (una cámara de diputados y otra de senadores):

- Los diputados y senadores podrán ser reelegidos, de manera inmediata, para un periodo adicional.

- La cámara de diputados la integrarían 130 representantes y la de senadores 45 miembros.

- Le correspondería a la cámara de senadores ejercer el control político y normativo de los dispositivos legales emitidos desde el Poder Ejecutivo.

- La cámara de diputados se encargaría del control político a los representantes del Poder Ejecutivo, a través de los mecanismos de interpelación y censura a ministros de Estado, la estación de preguntas y los requerimientos de informes.

- Los diputados también decidirían si otorgan o no el voto de confianza a los miembros del Gabinete y podrán formar comisiones investigadoras.

El pre dictamen deberá ser aprobado por la comisión de Constitución, para que luego sea debatida y aprobada o no por el Pleno.

