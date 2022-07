Gino Peruzzi habló de su debut con Alianza Lima: “Hace tiempo que no jugaba y lo sentí en los últimos minutos”

Gino Peruzzi se refirió a su primer partido con Alianza Lima.

Alianza Lima venció 2-1 a Atlético Grau por la fecha 1 del Torneo Clausura. La novedad en el once fue Gino Peruzzi, quien recién había sido oficializado el pasado miércoles. En el aeropuerto de Piura a poco de abordar el avión con destino a Lima, el argentino contó las sensaciones que tuvo al participar en su primer partido con camiseta ‘blanquiazul’.

“Son sensaciones hermosas como dije cuando llegue, vine porque es un equipo grande. Tuve la oportunidad de estar en equipos grandes de Argentina y sé lo que se siente. Así como te dije, muy feliz”, inició el ‘gaucho’.

Gino Peruzzi también habló sobre su gran debut, debido a que los ‘íntimos’ lograron sumar tres puntos en condición de visita. “Lo más lindo que hay es ganar, en una ciudad dura como me comentaron, la verdad que hacia calor y lo sentí, hacía bastante que no jugaba, que no podía sumar minutos y bueno se sintió en los últimos minutos que no aguante físicamente”.

“Trataba de medirme un poco, me gusta pasar mucho al ataque, trataba de controlarme porque hacia calor y la cancha estaba pesada. Estaba nublado en la entrada en calor y el árbitro pitó para comenzar el partido y desaparecieron. Increíble”, continuó el lateral.

El defensor argentino tuvo palabras sobre la hinchada ‘blanquiazul’. “No me sorprende porque sé lo grande que es, pero bueno no me esperaba tanto apoyo fuera de la ciudad. Me imaginaba más en Lima que en el interior del Perú. Quedé un poco sorprendido para bien. Esperemos que la gente nos acompañe durante todo el Clausura y lo terminemos de la mejor manera”.

Gino Peruzzi habló sobre su debut con Alianza Lima.

SEGUIR LEYENDO