Diego Buonanotte reveló sus sensaciones de estar en Sporting Cristal y del contacto previo con Jorge Cazulo

Diego Buonanotte fichó por Sporting Cristal en reemplazo de Christofer Gonzales. | Foto: Club Sporting Cristal

Sporting Cristal es uno de los equipos que apunta alto en la Liga 1 2022. Pese a no poder ganar el Torneo Apertura, el panorama es distinto para el Clausura, ya que arrancaron con el pie derecho luego de vencer a Sport Huancayo. En ese sentido, el fichaje más resonante del medio como Diego Buonanotte se refirió a este último encuentro y de su adaptación al club ‘celeste’.

“Agradecer por el cariño, tanto de toda la gente que trabaja en la institución, como de mis compañeros. Me han recibido y tratado muy bien. Eso es fácil para uno para después hacer jugar al fútbol de la mejor manera posible”, fueron sus primeras palabras en una entrevista realizada para Cristal TV.

El volante es consciente que llega a uno de los clubes más grandes del Perú, por lo que admitió sentir una bonita presión por eso. “Vengo con la mayor ilusión y preparación para todo lo que se viene. Siempre uno cuando está en un equipo grande tiene que pelear todo lo que se le viene. Debemos tener esa presión interna que es linda y el saber ponerte una camiseta como la de Sporting Cristal, uno tiene que rendir al máximo ”, expresó.

Diego Buonanotte fichó por Sporting Cristal para el Torneo Clausura y todo el 2023. | Foto: Club Sporting Cristal

“A mis 34 años, que todavía me queda un tiempo más por delante porque me he cuidado toda mi vida, siempre dije que quería estar en un lugar que yo elija y porque no quiero pasarla mal. Sabía que este era el club indicado”, añadió.

De ahí, tuvo palabras sobre el cotejo ante el ‘Rojo Matador’, en el que ingresó a los 70 minutos y donde dejó destellos de su calidad. “Tratar de entrar en ese momento, que era un partido complicado, que se nos había puesto difícil cuando ellos descontaron. Tengo que buscar aportar lo que yo tengo para darle al equipo, que es manejo de pelota y controlar más el partido”, aseguró el ‘Enano’.

Del mismo modo, si bien dejó entrever que el resultado pudo haber sido más amplio para los ‘cerveceros’, se quedó con la sensación amarga de no haber podido convertir. “Me quedé con un gustito amargo, pero hubiera sido extraordinario un debut y gol”, dijo. “El partido estuvo controlado, pudimos haber metido dos o tres goles, pero por mi debut y el del equipo en este torneo, el balance es muy positivo”, añadió.

Diego Buonanotte casi anota un golazo en su debut con Sporting Cristal. (Video: GOLPerú)

ESTILO DE JUEGO

Pero eso no fue todo, ya que quedó impresionado por el juego del equipo ‘rimense’, el cual encaja con su manera de ver el fútbol. “Vi un equipo muy sólido, que tenía claramente una idea de juego, siempre pensando en el arco rival, en meter goles. Se le da un buen trato el balón, que es lo que más me gustó en este nuevo proyecto de vida. Porque siempre cuando se habla de disfrutar y jugar bien al fútbol, soy el primero en esa lista”, señaló.

CHARLA CON REFERENTES

El popular ‘Enano’ admitió haber conversado con los referentes del cuadro ‘bajopontino’. “El grupo muy bien. Ya había hablado con Omar (Merlo) y también con ‘Calca’ (Horacio Calcaterra). Omar me dijo que era un club parecido al que estaba. Me habló muy bien de la gente, del club, de la calidad humana que se respira en esa institución. Eso me ayudó a tomar la decisión”, confesó.

Al zaguero argentino lo conocía por el paso de ambos en las menores de River Plate. De hecho, ambos campeonaron en el Clausura de la liga de su país el 2008 y luego cada uno siguió su camino. Ahora se reencontraron para seguir cosechando éxitos.

Asimismo, el exUniversidad Católica reveló que charló con Jorge Cazulo en su llegada. “Me llamó Cazulo, por un amigo en común, y eso habla bien del club. Me llamó para darme la bienvenida, se puso a las órdenes por cualquier cosa que necesite”, agregó.

El volante argentino reveló cómo se sintió en sus primeros días con los 'celestes' y del duelo que jugó ante Sport Huancayo. | Video: Cristal TV

SEGUIR LEYENDO