Las disculpas de Romina Antoniazzi por video viral con Sporting Cristal: “Debo reconocer que fue un error”

Romina Antoniazzi pidió disculpas por video viral con Sporting Cristal.

La mañana de este lunes, un video relacionado a Sporting Cristal empezó a generar polémica en redes sociales. El clip tuvo como protagonista a Romina Antoniazzi, gerente de comunicaciones del cuadro ‘rimense’, quien tuvo que pedir disculpas horas después. “Fue una prueba de audio que no salir al aire”, señaló.

Pero, ¿qué pasó? Como se puede ver en las imágenes que rápidamente se hicieron virales, la periodista aparece muy incómoda con algunos productos (de sponsors) que tapaban la visibilidad de las cámaras en la mesa de conferencias. Ella, claro, no era consciente de que la estaban grabando.

Tras ello, usuarios empezaron a compartir y comentar lo ocurrido, por lo que Romina Antoniazzi tuvo que publicar un comunicado oficial para explicar qué pasó y pedir perdón a todos los afectados. Asimismo, contó que recibió el respaldo del club.

La periodista no sabía que todo estaba en vivo. Al final tuvo que pedir disculpas. (Video: Twitter).

“Debo reconocer que ese video fue un error. No un error producido por mí o alguien del club que busca hacerme daño. No. Fue una prueba de audio que no debió salir al aire. Pido las más sinceras disculpas”, arrancó Romina Antoniazzi.

“Una vez que se produjo el error quisimos corregir inmediatamente, pero fue muy tarde. Cuando lo retiramos, algunos usuarios ya lo habían reproducido y no logramos convencerlos de que lo retiraran a tiempo y se viralizó”, indicó.

“Agradezco a mis jefes, mi equipo y colaboradores del club quienes me han respaldado y también comprenden la necesidad de expresarme. Porque un error es eso, se puede corregir y lo más importante es que no empaña el trabajo, el compromiso y la dedicación que yo he entregado”, cerró.

EL COMUNICADO DE ROMINA ANTONIAZZI