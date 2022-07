Error defensivo de Carlos Zambrano provocó gol del triunfo de San Lorenzo ante Boca: “¡Qué fácil le ganan!”, dijo el relator

Carlos Zambrano jugó todo el partido en la derrota de Boca Juniors por 2-1 ante San Lorenzo. (Foto: Internet)

Carlos Zambrano no está demostrando un buen nivel en Boca Juniors. El zaguero peruano fue el protagonista en el error defensivo de la defensa ‘xeneize’ para el segundo tanto de San Lorenzo. Este tanto terminó siendo el de la victoria sobre el plantel que dirige el DT interino Hugo Ibarra.

En la narración del partido, por medio de Julián Fernández, se le puede escuchar decir una dura crítica al defensa peruano. Además, el comentarista Damián Trillini también acusa al popular ‘Káiser’ de quedar nuevamente mal parado para que el atacante contrario le gane su posición y generar el segundo gol del ‘Ciclón’.

“Otra vez agarran desprevenida a la defensa de Boca. ¡Qué fácil, pero qué fácil le gana Cerutti a Zambrano!”, dijo Fernández.

“Otra pelota a espaldas. Otra defensa frontal que pierde con la velocidad de Cerutti en diagonal, en este caso Zambrano”, sostuvo Trillini.

Zambrano pierde la marca de Cerutti que origina el segundo gol y la victoria final de San Lorenzo. (Video: ESPN)

Un pase a profundidad por el lado izquierdo del área ‘xeneize’ agarró mal parado al defensor blanquirrojo que no pudo alcanzar a Ezequiel Cerutti. El atacante le ganó en velocidad y asistió libremente a Adam Bareiro para que anotará el gol del triunfo para los locales.

Zambrano no solo falló en esa jugada, sino que no jugó a un buen nivel en los 90 minutos que estuvo en la cancha. Boca no la está pasando nada bien y continúa con los malos resultados en el fútbol argentino.

No solo el relator lo criticó en ese momento, sino que tanto la prensa albiceleste como la hinchada del ‘Azul y Oro’ cuestionan la titularidad del zaguero incaico en el once del club argentino.

El diario Olé de Argentina lo calificó con 2 puntos, el más bajo del equipo que dirige momentáneamente Hugo Ibarra. En dicha calificación, el medio albiceleste lo acusa de ser uno de los protagonistas en el primer gol de San Lorenzo y le da la total responsabilidad en el segundo tanto azulgrana.

“Lo perdió a Bareiro y quedó mano a mano. Salió a cortar lejos y perdió en la jugada en la que se gestó el empate. En el ST durmió con Cerutti, le ganó la espalda y tiró el centro del 2-1″, así lo califica Olé.

El diario Olé le dio una clasificación de dos puntos a Carlos Zambrano. (Foto: Olé)

ZAMBRANO Y ADVÍNCULA JUGARON TODO EL PARTIDO EN LA DERROTA DE BOCA

Boca Juniors visitó a San Lorenzo en el nuevo Gasómetro y cayó derrotado por 2-1 en la séptima fecha de la Liga Profesional de Argentina 2022. En el equipo ‘xeneize’ Carlos Zambrano y Luis Advíncula jugaron de titulares y disputaron los 90′ minutos del partido.

El ‘Ciclón’ sumó su primera victoria de local en este torneo y lo hizo ante 35,000 almas que estuvieron alentando en las tribunas de su cancha. Mientras tanto, Boca acumuló su tercera derrota consecutiva en el campeonato albiceleste y la eliminación en los octavos de final de la Copa Libertadores.

El cuadro del interino Hugo Ibarra se puso en ventaja con el gol de Marcos Rojos (28′), la celebración de su gol generó polémica ya que se lo dedicó a Izquierdoz. El defensa argentino no fue considerado en la lista debido a que Zambrano fue el elegido y eso ocasionó controversia debido al actual nivel del peruano.

Luego llegarían los goles de San Lorenzo, el primero por medio de Agustín Giay (38′) y el segundo fue de Adam Bareiro (54′). Este último gol, el zaguero del combinado peruano tuvo protagonismo ya que no pudo cerrar bien su zona.

Con este resultado, San Lorenzo llegó a los 10 puntos en la Liga Profesional 2022 y sueña con la Copa Sudamericana 2023, mientras que Boca se quedó con nueve unidades, lejos de la punta.

En el histórico, ambos equipos jugaron 190 partidos. Han 75 victorias para los de San Lorenzo, 65 para los de Boca Juniors y han empatado 50 veces.

La victoria de San Lorenzo por 2-1 ante Boca Juniors. (Video: LPF)

SEGUIR LEYENDO