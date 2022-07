Dictan impedimento de salida del país a Kuczynski por cuatro meses

Pedro Pablo Kuczynski está internado en una clínica local por prevención. Foto: AFP

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski no podrá salir hasta el próximo mes del Perú. Esto a raíz de un fallo de la Tercera Sala de Apelaciones del Poder Judicial que confirmó la decisión del juez Jorge Chávez Tamariz, quien acogió en parte el pedido del Ministerio Público, que solicitaba 18 meses, para imponerle tan solo cuatro al exmandatario.

La medida contra Kuczynski se da en el marco del Westfield Capital (Odebrecht), donde es investigado desde el 2018 por los delitos de lavado de activos y organización criminal ante un presunto peligro de fuga y para conceder un tiempo adicional al Ministerio Público para que pueda cumplir con otras diligencias en el caso.

“No existe incongruencia en la prohibición de salir de Lima metropolitana, siempre que se cuente con autorización judicial para salir de esta localidad, como se ha venido aplicando en igualdad para otros investigados”, sostuvo la Tercera Sala de Apelaciones Nacional integrada por los jueces superiores Ramiro Salinas, Yeni Magallanes y Víctor Enríquez, en la resolución judicial desglosada por el diario La República.

De otro lado, los jueces añadieron que resultaba razonable los cuatro meses contra Kuczynski ya que “el plazo del impedimento de salida del país no puede superar el plazo de la investigación del delito. Los 18 meses que propone el fiscal superan ampliamente el término de la investigación preparatoria en curso”.

El tribunal ha ratificado el peligro de fuga en Kuczynski: “No han variado en este caso en concreto las circunstancias por las que se impuso una prisión preventiva, variada a detención domiciliaria al investigado, como son la falta de arraigo familiar (debido a que su familia nuclear reside en el extranjero), la magnitud del daño causado por su participación en los hechos que se le atribuyen, la supuesta pertenencia a una organización criminal, aunado a la gravedad de la pena llevan a concluir en forma razonable que el peligro de fuga subsiste”.

Los magistrados le rechazaron un pedido al expresidente para contactarse con su coinvestigado y exchofer personal José Bernaola Ñufflo, debido a que no presentó los argumentos sólidos que le permitiesen restablecer esa comunicación.

Finalmente, la resolución judicial le ordena a Kuczynski a no declarar a los medios de prensa sobre la investigación, no ausentarse de Lima sin autorización judicial y no comunicarse con testigos o coinvestigados.

MEDIDAS RESTRICTIVAS FUERON RECHADAS POR EXPRESIDENTES LATINOAMERICANOS

Las a Kuczynski fueron duramente criticadas por exmandatarios de otros países, quienes manifestaron una “profunda preocupación y alarma” ante la situación legal de PPK. De acuerdo a los políticos, este reclamo hace referencia a la edad del empresario, su condición como investigado y arresto domiciliario.

“Ante la inminente prórroga de nuevas limitaciones a sus derechos fundamentales, preocupa el uso de medidas que desconocen las fronteras constitucionales”, describen. El documento fue firmado por José María Aznar, de España; Eduardo Frei, de Chile, Mauricio Macri, de Argentina; Felipe Calderón y Ernesto Zedillo, de México; ; Juan Manuel Santos y y Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica.

“No es admisible que a una persona se le haya privado de su libertad por años, confiscado sus propiedades, cancelado sus fuentes de ingreso, recortado su libertad de expresión, restringido la posibilidad de desplazarse e interactuar con las personas de su entorno más cercano”, afirmaron en un comunicado.