Todo lo que sucedió esta semana en el caso de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba envueltos en escándalo por tenencia de su hija. Foto: Composición.

Todos los lunes, Rodrigo Cuba acostumbra recoger a su hija de cuatro años, de la casa de su madre Melissa Paredes, pero esta semana no lo podrá hacer porque tiene una orden de alejamiento que ha dictado el Poder Judicial en su contra.

El viernes 8 de julio, el Octavo Juzgado Especializado de Familia de Lima ordenó medidas de protección a favor de la niña y determinó que el futbolista no puede acercarse a su pequeña a una distancia de 100 metros, mientras el Ministerio Público realiza las investigaciones correspondientes por un supuesto caso de abuso sexual.

Además, la jueza Leidi Oliva Díaz dispuso que tanto Cuba como la niña sigan una terapia psicológica, de manera obligatoria, en un centro de salud cercano a su distrito de residencia.

En caso el ‘Gato’ Cuba no cumpla con esta orden judicial, el deportista será denunciado penalmente por desobediencia y resistencia a la autoridad judicial, pudiendo ser detenido y encarcelado, de acuerdo a la información que publicó el diario El Popular.

RODRIGO CUBA ALISTA APELACIÓN

Pero el futbolista de Spot Boys no se ha quedado con los brazos cruzados, ya que su defensa alista un recurso de apelación para poder ver lo más pronto posible a su engreída. “Sabemos que está apelando, de muy buena fuente, que va a apelar este lunes a esta medida”, indicó Magaly Medina

Según la periodista Magaly Medina, la Fiscalía ya tiene un informe que limpiaría al futbolista de los delitos que se le acusan, por lo que probablemente pueda volver a ver a su hija; sin embargo, precisó que el Poder Judicial debería de darle celeridad a este caso.

La polémica periodista reveló que la defensa de Rodrigo Cuba ya viene preparando un recurso de impugnación para que el futbolista pueda ver a su hija.

ABOGADO NAKASAKI DICE QUE TIENE LISTA APELACIÓN

Asimismo, el abogado del jugador, César Nakasaki Seminario, colgó un mensaje en su cuenta de Instagram indicando que ya realizó toda la documentación para realizar la apelación de la medida de protección que pidió el Poder judicial contra el deportista.

“Apelación lista, requerimiento de impedimento de salida listo y un sinfín de más de cosas”, dice el mensaje que publicó el letrado en su red social.

Abogado César Nakasaki tiene lista apelación de Rodrigo Cuba. Foto: Captura Instagram

Por otro lado, Nakasaki Seminario explicó mediante un post en su red social que las personas que presentan denuncias falsas podrían terminar ser denunciados por difamación.

“Las audiencias no siempre son obligatorias y las investigaciones tampoco, cuidado que una denuncia falsa termina con querella en contra del atrevido”, señaló el abogado penalista.

RODRIGO COMPARTIÓ MENSAJES

Hasta el momento, el deportista no ha brindado ningún pronunciamiento con respecto al tema ni por medios de comunicación ni por redes sociales, pero sí a reposteado un mensaje que su pareja, Ale Venturo, en su cuenta de Instagram.

Es una foto de ambos disfrutando de un momento en la playa que tiene como mensaje lo siguiente: “Te amo mi amor, pronto volveremos a reír sin parar de nuevo, en las buenas y en las malas siempre” .

El integrante del cuadro chalaco compartió la publicación y le agregó un emoticón de agradecimiento y oración, esperando que esto se acabe los más pronto posible para poder ver a su engreída que es el motivo de su vida.

Rodrigo Cuba y su reacción al orden del Poder Judicial de alejarse su pequeña. Foto: captura

MELISSA ADMITE QUE HA COMETIDO ERRORES

Melissa Paredes señaló el lunes 4 de julio, en una entrevista con Amor y Fuego, que la quieren desprestigiar y dejar como la mala de la historia, y según ella eso no es cierto.

Asimismo, aceptó haber cometido errores, pero indicó no es justo que la tachen así. “Como sea quieren verme a mi como la mala. O sea, yo sé que he cometido errores y he hecho mis vainas, pero no me pueden tildar de eso. Una cosa son los errores que cometemos como ser humano y otra cosa es coaccionar a tu hija para eso, es algo muy grave ”, se le puede escuchar en el audio que expuso el espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

En otro momento, la influencer se refiere al video que grabó a su pequeña, el cual - asegura - Cuba aún no quiere ver. Como se recuerda, la joven quiso denunciar al futbolista por supuestamente haber cometido un acto indebido contra su hija, pero al final no lo acusó legalmente, si no lo hizo la Fiscalía de Familia.

Por el contrario, el abogado César Nakasaki declaró en el programa de América Hoy que su defendido sí vio el video y que fue la propia Melissa quien se lo mostró, cuando el pelotero recogía a su hija de la casa de su madre.

Melissa Paredes: “He cometido errores pero no me pueden tildar de mala”. (Video: América TV)

MELISSA PAREDES TENDRÁ TENENCIA DE SU HIJA

Mientras el Ministerio Público realiza las investigaciones correspondientes por un supuesto delito de abuso sexual en contra de Rodrigo Cuba, Melissa Paredes será la que tenga la custodia completa de su hija de cuatro años. Así lo señaló El Octavo Juzgado Especializado de Familia mediante una resolución que fue difundida por medios locales.

Por su lado, Magaly Medina comentó que no le parece que la exconductora de América Hoy sea una persona idónea para tener la custodia de la niña, cuando ella está acusada por delitos, tales como, extorsión, chantaje y difamación que le entabló su expareja, Rodrigo Cuba.

ACTRIZ AFRONTA DENUNCIA POR EXTORSIÓN, CHANTAJE Y DIFAMACIÓN

La periodista Magaly Medina, en su programa de la noche del 8 de julio, resaltó que Melissa Paredes también tiene una denuncia por el delito de difamación que le interpuso Rodrigo Cuba. Esto luego de que el futbolista sea acusado por su exesposa de afectar la ‘indemnidad sexual’ de su hija y como consecuencia mancillar el honor y la reputación del jugador.

Según la comunicadora de ATV, el jugador ha solicitado a la justicia peruana que la exreina de belleza reciba dos años y cuatro meses de prisión privativa y pagar un monto de 200 mil soles por reparación civil.

“El 28 de junio, Rodrigo Cuba presentó ante el Décimo Noveno Juzgado Penal una querella por difamación agravada y solicita 2 años y cuatro meses de prisión privativa para la madre de su hija y además pide una reparación civil de 200 mil soles ”, especificó Medina.

Magaly Medina dice que Melissa Paredes no es la indicada para quedarse con custodia de su hija. Video: ATV/Magalt TV: La Firme.

