Claudio Yacob arribó a Lima: “Cuando un equipo como Universitario te llama no hay nada que pensar”

El futbolista tiene pasado en la Premier League, donde jugó 160 partidos y fue capitán. Foto: Giuliana Castillo.

Universitario de Deportes confirmó a su nuevo fichaje de cara a la segunda parte de este 2022. Luego de hacer oficial la llegada de Jordan Guivin, los ‘cremas’ ahora sellaron el pase de Claudio Yacob, mediocampista con experiencia en la Premier League y pedido exclusivo de Carlos Compagnucci de cara al Torneo Clausura de la Liga 1. El argentino arribó esta madrugada a Lima y se mostró orgulloso de su nuevo club.

“ Cuando un equipo como la ‘U’ te llama no hay nada que pensar . Vengo a dejarlo todo. La verdad que no pensamos demasiado, nunca dudamos. Es el equipo más grande del Perú, no dudamos nunca”, comentó el futbolista de 34 años, quien se dejó tomar algunas postales con la camiseta ‘crema’ desde el Aeropuerto Jorge Chávez, ubicado en el Callao.

El jugador viene de una primera parte del 2022 con actividad futbolístca. Disputó un partido como titular en la Copa de la Liga Argentina y 10 encuentros en la Liga Profesional Argentina, con siete apariciones en el once titular. Su último gol fue con la camiseta de Huracán en septiembre del 2021 en el triunfo ante Aldosivi por el torneo local.

Noticia en desarrollo....

SEGUIR LEYENDO: