Christian Alcarraz, la historia del joven apurimeño que con 25 años se convirtió en funcionario del BCR : “Quiero motivar a otros jóvenes”

Christian Alcarraz es el joven talento que logró el primer lugar para trabajar en el Banco Central de Reserva del Perú.

Durante mucho tiempo se ha visto que debido a la desigualdad social y económica que existe entre los jóvenes de la capital y los jóvenes que viven en regiones alejadas del Perú, hay una enorme brecha de oportunidades para insertarse en el mercado laboral del sector público o privado. Sin embargo, ante estas dificultades que tienen sobre todo los jóvenes que residen en el Ande o la Selva, algunas organizaciones promueven cursos de extensión universitaria para descubrir jóvenes talentos en todo el país que puedan contribuir con su servicio al fortalecimiento de las instituciones.

Este es el caso del joven apurimeño Christian Alcarraz Valer, quien a sus 25 años, logró convertirse en nuevo funcionario del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), luego de pasar por un difícil proceso de selección y ocupar el primer lugar, a través de un curso de extensión universitaria que organiza la autoridad monetaria, siendo este uno de los más competitivos del país, donde postulan miles de estudiantes y egresados de economía y carreras relacionadas a nivel nacional.

Al conseguir este gran objetivo en su vida, el joven funcionario del BCR contó a Infobae que no la tuvo nada fácil, ya que, de provenir de regiones alejadas al desarrollo del país, tuvo que hacer mayores esfuerzos para emigrar a Lima y convertirse en economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. “Nací en el pueblo de Chincheros en Apurímac cerca de Andahuaylas donde cursé mis estudios de primaria, pero luego nos mudamos con mi familia a Ayacucho donde pude culminar mis estudios de secundaria”, comentó.

A pesar de la enorme distancia con la capital, Alcarraz Valer dijo que como todo provinciano ante la curiosidad de llegar a Lima y buscarse un mejor futuro, cada día iba a las cabinas de internet para averiguar las posibilidades de postular a una beca de estudios. En ese interín por las noticias de internet conoció la trascendencia del presidente del BCR, Julio Velarde, quien en el 2015 por la revista financiera The Banker, perteneciente al grupo de medios de Financial Times, fue elegido el mejor banquero central del año en su ránking anual. Esta reseña en la revista internacional lo motivó a seguir los estudios de Economía.

“Sabía que era un proceso bastante complicado, ya que había muchísimos postulantes en la carrera de Economía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Les comenté a mis padres sobre esta posibilidad y me dieron todo su apoyo. Luego me preparé por un período de tres meses en una academia y logré el objetivo de ingresar; pero tampoco no era nada fácil mudarme a la capital, ya que no contaba con los recursos económicos necesarios, ante ello postulé a la Beca Permanencia del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación en el 2016, con ello puede concluir la carrera de Economía”, contó el joven profesional.

BARRERAS QUE TIENEN LAS REGIONES ALEJADAS EN EL PERÚ

Cuando estaba en provincia, Alcarraz comentó que la información de las oportunidades que pueden tener los jóvenes era escasa, ya que muchos no contaban con conexión a internet desde una computadora o un teléfono móvil. “Esa brecha ante las faltas de oportunidades que existen en el país en zonas andinas es muy grande, a veces todo se centraliza en Lima; sin embargo, quiero motivar a los jóvenes que, a pesar de estas barreras, ellos pueden cumplir sus sueños. A pesar del temor que uno siente al principio en arriesgarse a forjarse un mejor futuro, uno tiene que darlo todo e indagar todo lo que pueda sobre las becas que ofrece el estado para estudiar alguna carrera profesional”.

SE NECESITA DE JÓVENES TALENTOS EN ELSECTOR PÚBLICO

El joven funcionario del Banco Central de Reserva del Perú indicó que en el sector público se debe fortalecer distintas instituciones con la participación de más y nuevos jóvenes talentos. “Esperemos que en los próximos años haya una mayor participación de los jóvenes en cuanto a realizar una línea de carrera en el sector público, pues es una vocación y servicio con el país. Mis padres me inculcaron el servicio a los demás, ya que ellos también son servidores públicos, mi papá es profesor de educación primaria en una escuela estatal; mientras que mi mamá es enfermera en el sector público”, comentó.

Alcarraz indicó que una necesidad que más jóvenes puedan ser partícipes de la gestión pública, por lo cual recomendó a las distintas instituciones del país puedan mejorar las oportunidades de inserción laboral de los jóvenes talentos en la gestión pública.

“Debido a las nuevas oportunidades y que hoy estamos en un mundo más globalizado cada vez hay más jóvenes que están preparados para salir al mercado laboral. Sería bueno también que utilicen esas habilidades y conocimientos para el servicio de nuestro país en cualquier rol. Este debe ser un plan estratégico que deben fomentar cada vez más las universidades y el estado”, comentó Alcarraz.

Christian Alcarraz

El joven profesional recordó que cuando estaba postulando a la beca de estudios en Pronabec siempre había charlas de orientación, donde exbecarios comentaban sus testimonios de cómo les cambió la vida al haber recibido esta subvención económica y las puertas que les había abierto en el mundo laboral. “Las becas de Pronabec les da la oportunidad a los jóvenes a que accedan a una educación de calidad en pre o postgrado. Muchos de los que hacen estudios en el extranjero, retornan al país a aplicar esos conocimientos. Esto se convierte en un círculo virtuoso para nuestro país”, comentó.

EXPERIENCIA EN EL BCR

Con pocas semanas de haber ingresado a laborar en el BCR, Alcarraz comentó que está en proceso de adaptación y aprendizaje sobre sus funciones en el área, donde se desempeña como especialista de investigación financiera. “Es emocionante compartir nuevos conocimientos con funcionario del BCR, muchos de ellos también ingresaron por el curso de extensión. Hay muchas personas preparadas que han hecho su doctorado y maestrías afuera del país; y luego han retornado al país a aplicar esos conocimientos. En el espacio de trabajo se fomenta bastante la discusión en temas de economía y finanzas, lo cual me emociona”.

Anteriormente, el joven funcionario laboró en el sector privado, en una conocida institución de fondo de pensiones donde se desempeñaba como practicante de inversiones. “Cuando uno inicia la carrera en Economía, lo primero que uno escucha hablar entre los compañeros es sobre el Banco Central y el rol que tiene en la economía. Es natural para cualquier estudiante de economía aspirar a trabajar en esa institución. De hecho, cuando empezamos la carrera, muchos éramos los interesados en poder llevar el curso de extensión. Muchos sabíamos que había grandes oportunidades de crecimiento, ya que siempre veías en las noticias de profesionales que habían laborado en el BCR iban a estudiar un postgrado en universidades de talla mundial como Harvard, Stanford o Princeton”.

OBJETIVOS PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS

Alcarraz indicó que uno de sus objetivos más próximos es especializare en su área, tener en claro sus funciones y posteriormente busca estudiar una maestría en el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) o en la Universidad de Berkeley. “Para llegar a esas universidades la Beca Bicentenario de Pronabec es una opción, pero también hay otros tipos de becas que ofrece el gobierno de Estados Unidos con la Beca Fulbright o el mismo Banco Central de Reserva del Perú. Dentro del abanico tengo muchas opciones, pero posteriormente veré cuáles de ellas pueda elegir”.

En cuanto a la oportunidad de trabajar en el Fondo Latinoamericano de Reservas o en la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), el joven funcionario dijo que el BCR no es una institución aislada sino está en constante colaboración con otras instituciones extranjeras donde hay intercambios o pasantías para realizar investigaciones o publicaciones.

“En el 2018, cuando era estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, hice una pasantía en la Universidad de Harvard. Esa cultura y experiencia de salir del país y conocer otras culturas me llamó la atención y de seguir cursando estudios superiores. “En el futuro quisiera estar en el con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o en el FED, en el sentido, de hacer una investigación; por ahora mi objetivo primordial es trabajar arduamente en el BCR”, enfatizó Alcarraz.

