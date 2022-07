Primera dama acudirá a declarar ante Comisión de Fiscalización del Congreso por caso que involucra a su hermana Yenifer Paredes

La primera dama ingresó rápidamente a la sede del Ministerio Pública. | Foto: GEC

El próximo miércoles 13 de julio, la primera dama de la Nación, Lilia Paredes, acudirá a declarar ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República por el caso que involucra a su hermana, Yenifer Paredes, en el presunto ofrecimiento irregular de obras públicas en Cajamarca.

Así lo confirmó el abogado Benji Espinoza, defensor legal del presidente Pedro Castillo, luego de acompañar a Paredes a su declaración ante la Fiscalía, el cual duró aproximadamente tres horas.

Cabe señalar que el último martes, la Comisión de Fiscalización, encabezada por el parlamentario Héctor Ventura, decidió citar a la primera dama, a su hermana Yenifer Paredes y al empresario Hugo Jhony Espino para que respondan sobre los hechos conocidos en el reportaje emitido por el dominical Cuarto Poder.

En cuanto al testimonio que rindió Lilia Paredes ante la Fiscalía, Benji Espinoza indicó que la primera dama respondió cada una de las preguntas del fiscal; sin embargo, el jurista se negó a dar mayores precisiones sobre las declaraciones de Lilia Paredes, justificando que es una investigación reservada.

“Por la ley, como abogado de testigo, tengo que respetar la reserva del caso en investigación. Entonces no pudo dar mayores detalles ni pormenores. Lo que sí puedo decir es que las 30 preguntas formuladas han sido contestadas conforme a las dudas que podría haber tenido la Fiscalía y que creo que hoy se han disipado”, precisó el abogado.

CUÑADA DE PEDRO CASTILLO Y EMPRESARIO SON CITADOS POR FISCALÍA

La cuñada del presidente de la República, Jenifer Paredes, también está citada por la Fiscalía a declarar el próximo lunes 11 de julio a las 9:30 am, sobre el supuesto ofrecimiento de obras de saneamiento en Cajamarca. Mientras que el empresario Hugo Jhony Espino hará lo mismo el martes 12 de julio.

En cuanto a Yenifer Paredes, Benji Espinoza dijo que desconoce si acudirá también a brindar su testimonio ante la Fiscalía. “No lo sé porque no soy abogado de Yenifer. La Primera dama no me ha dado a conocer”, sostuvo.

Asimismo, el jurista afirmó que la esposa del presidente acudirá “sin ningún problema” a la Fiscalía en caso vuelva a ser convocada para dar declaraciones. “Yo creo que con esta declaración es suficiente. Pero, si se hiciera, la primera dama con mucho gusto va a asistir y va a prestar su cooperación”, detalló.

MINISTERIO PÚBLICO SOCILITA INFORMACIÓN A DESPACHO PRESIDENCIAL

Con respecto a la investigación preliminar abierta por el Ministerio Público ante este caso de presunta corrupción, el fiscal anticorrupción Jony Peña, solicitó a la Secretaría General de la Presidencia de la República que informe si Yenifer Paredes estuvo comisionada en la región Cajamarca en representación del mandatario o su esposa Lilia Paredes, informó RPP.

El fiscal Peña dispuso, además, también que se oficie a la empresa JJM Espino Ingeniería y Construcción S.A.C, para que informe si Yenifer Paredes laboró en dicha compañía. Esto debido a que en una grabación difundida por Cuarto Poder se le ve junto al gerente general de la empresa, Hugo Espino, cuando se realizó el presunto ofrecimiento de una obra de saneamiento a pobladores de la comunidad de la Succha, en Cajamarca.

Asimismo, el fiscal anticorrupción determinó que se reciba la declaración testimonial del alcalde de la comunidad de La Succha y de los pobladores y participantes de la reunión materia de investigación.

De igual forma se solicitó al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y a la empresa JJM Espino Ingeniería y Construcción S.A.C información sobre los proyectos de saneamiento de la comunidad La Succha para el periodo 2022-2023.

