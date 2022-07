Greg Michel asegura que Sebastián Lizarzaburu sí le escribió a modelo en Cajamarca: “Es su modus operandi”

Sebastián Lizarzaburu y Greg Michel tuvieron una buena amistad en el pasado. (Video: Instagram)

Luego que Sebastián Lizarzaburu minimizara la amistad que en algún momento tuvo con Greg Michel, el modelo belga salió a decir que él cree en las palabras de la joven chiclayana que acusó a la pareja de Andrea San Martín de invitarla a ir a su hotel para conocerse.

Asimismo, el exchico reality aseguró que “el modus operandi” del popular ‘Hombre Roca’ es mirar las historias de Instagram de las mujeres que llaman su atención y luego hablarles por mensaje directo para acordar un encuentro.

“ Hemos tenido shows por todo el Perú, hasta te puedo decir, yo veo esto de la chica (de Cajamarca) y le creo. La táctica era, veíamos las historias, no más de tres likes y de ahí un pequeño mensaje. Ese el modus operandi de Sebastián y era el mío ”, manifestó.

Como se recuerda, la joven Alexa Samame, modelo chiclayana, señaló que Sebastián Lizarzaburu le propuso ir a su hotel en Cajamarca, pero ella no lo aceptó debido a que sabía que tenía pareja.

“Empezó a ver mis historias y luego me habló como a las 3 y algo de la mañana. Y que se encontraba en Cajamarca y que, si yo también estaba aquí, le puse: Sí estoy acá también, y me dijo pues que vaya al hotel donde él se estaba quedando y yo le puse no nada, paso, y nada más”, explicó.

Asimismo, Greg Michel precisó en una conversación con un reportero de Magaly Medina que Sebastián Lizarzaburu le confesó que él no era feliz con Andrea San Martín y que solo estaba con ella para que no lo denuncie por no pasarle pensión de alimentos.

“Cuando llego a la casa de Sebastián, Andrea no estaba. Ahí me dijo entre lágrimas que no sentía feliz, que si estaba ahí es porque si no está con Andrea no ve a la bebe”, enfatizó.

SEBASTIÁN LIZARZABURU LE JURA AMOR A ANDREA SAN MARTÍN

El exchico reality afirmó que no conoce a la modelo chiclayana y afirmó que muchas personas intentan afectar la actual relación sentimental que tiene con Andrea San Martín. “ No es la primera vez que alguien trata de sabotear una relación porque ven felices a otros ”, agregó.

“Es jodido tío que uno no pueda hacer su vida tranquilo y que estén buscándole la sin razón o los tres pies al gato, yo no la conozco brother, nunca la he visto en mi vida”, aseguró.

Greg Michel contó que cuando realizaba shows con Sebastián Lizarzaburu por el Perú, ellos acostumbraban mandar mensajes a mujeres que conocían en las discotecas.

SEBASTIÁN LIZARZABURU HABLÓ CON ANDREA SAN MARTÍN POR LOS CHATS

Sebastián Lizarzaburu señaló que habló con Andrea San Martín luego que se diera a conocer las conversaciones privadas que tuvo con Patricio Quiñones.

“ Yo se lo reclamé y ella sabe perfectamente que yo tenía la razón del mundo para reclamarle algo así . Yo nunca la insulté, yo hace muchos años dejé de insultar a la persona con la que hablo, porque para gritar o tratar de herir, no necesitas insultar”, acotó

