Cristian Benavente se mostró sorprendido por la magnitud de Alianza Lima y no descarta renovar a fin de año

Cristian Benavente fichó por Alianza Lima a inicios de este año. | Foto: Club Alianza Lima

Alianza Lima es uno de los tres grandes que tiene el fútbol peruano. Pero en cuanto a número de hinchas se refiere, hay un debate con Universitario de Deportes por el que más tiene. El país, prácticamente, se divide en dos cuando ambos equipos se enfrentan, lo cual refleja una grandeza que solo los mismos fanáticos pueden describir. En ese sentido, Cristian Benavente habló sobre las sensaciones de estar en un club gigante, tomando en cuenta que varios de la selección nacional han pasado por el equipo ‘victoriano’.

“Sabía que era un club muy grande, sobre todo por lo que había escuchado con compañeros en la selección. Sabía de la magnitud que tiene el club, pero hasta que no estás dentro no puedes darte cuenta de eso que te cuentan. Estoy sorprendido por la magnitud que tiene el club”, contó el ‘Chaval’ en una entrevista para Radio Ovación.

Del mismo modo, manifestó sus impresiones acerca de lo que es jugar en el estadio Alejandro Villanueva, casa del elenco ‘íntimo’. “Como se vive el partido en Matute es bastante único. He jugado en estadios con buenos ambientes, pero la vibra que transmite Matute es diferente. A mí me encanta jugar ahí”, expresó.

Cristian Benavente celebrando un gol en Matute con Alianza Lima.

TORNEO CLAUSURA

Por otro lado, el mediapunta confesó que se encuentra en mejores condiciones para afrontar el Torneo Clausura. “Estas semanas vengo trabajando. Listo para el Clausura ya debería estar. Ya me encuentro muy bien al menos para probar y empezar a jugar bastante más minutos. En el Clausura tenemos que ir con todo”, comentó.

Y es que Benavente no ha tenido una participación regular en el primer torneo del año. De hecho, disputó 18 encuentros divididos en 638 minutos, poco menos de un tercio del total. Esto ha sido por una dolencia en el tendón de Aquiles, que no le dejaron rendir en su plenitud. Entre terapias y trabajos personalizados, ha buscado la manera de mejorar su condición física, aunque como él mismo lo ha indicado, ya habría superado esta incomodidad y su relevancia podría aumentar en el Clausura.

A pesar de esta situación, el exReal Madrid ha podido marcar 4 goles, de los cuales 2 fueron de gran factura. El primero con el que debutó ante Carlos A. Mannucci en el mismo recinto deportivo de La Victoria, que fue de tiro libre y otro que convirtió ante Deportivo Municipal luego de arrancar desde su propio campo, llevarse a tres jugadores y definir de gran manera ante el portero Michael Sotillo.

Cristian Benavente partió desde la mitad del campo y terminó marcando un golazo en Alianza Lima vs Deportivo Municipal. (Video: GOLPERU).

OBJETIVOS

Uno de los objetivos que aclaró Benavente, es el de volver a la selección peruana, aunque para eso deberá ser titular indiscutible en el cuadro ‘blanquiazul’ y de ahí que el entrenador de turno (a la espera de si Ricardo Gareca renueva) lo llame. “La selección para todo jugador peruano es un objetivo que está en el horizonte y en mi caso es igual. Obviamente la prioridad siempre es el club, pero la selección siempre está ahí”, dijo.

Pero ese no sería el único, pues si las cosas mejoran en el transcurrir de las semanas y meses, la opción de renovar no sería descabellada. “Estoy muy contento, me siento muy bien, el club está haciendo las cosas bien. Mi contrato acaba a final de año y no descarto nada. Me alegro de haber venido y disfrutar la experiencia, pero todavía no me han hablado nada”, agregó.

El último partido de Cristian Benavente con la selección peruana fue en el 2019. | Foto: EFE

El técnico Carlos Bustos ha optado por formar un mediocampo con Josepmir Ballón, Jairo Concha, Pablo Lavandeira y Edgar Benítez. Sin embargo, el paraguayo no renovó contrato y habría una movida en las alineaciones del conjunto de Matute. Eso se verá en el inicio del Clausura, aunque si Cristian logra ponerse a punto, sería una opción más que segura.

SEGUIR LEYENDO