Claudio Pizarro: Europa League recordó los goles del peruano con Werder Bremen

Un día como hoy hace dos años Claudio Pizarro disputaba su último partido de su carrera deportiva. Por ese motivo, la Europa League recordó los goles del peruano en su participación con Werder Bremen en la segunda competición más importante del viejo continente.

El ‘Bombardero de los Andes’ solo disputó el torneo europeo con camiseta del Werder Bremen. Su primera participación fue en 1999 después de su paso por Alianza Lima. En aquella edición jugó nueve partidos y marcó tres goles. Le hizo un doblete al FK Bodo Glimt de Noruega y un tanto a Olympique de Lyon.

En el siguiente año no le fue bien en lo colectivo, puesto que venía de jugar cuartos de final y esta vez se quedó en dieciseisavos. No obstante, mejoró su registro individual. Marcó cuatro anotaciones incluido un hat-trick sobre Genk de Bélgica.

Después tuvieron que pasar varios años para que volviera a competir en la Europa League, puesto que fichó por el Bayern Munich y Chelsea, clubes que jugaban la Champions. En su regreso al Werder Bremen, le fue en la competencia internacional y celebró en cinco oportunidades. Le hizo un doblete al AC Milán de Pirlo y compañía.

La descosió en su última Europa League. Disputó 10 partidos y anotó 11 goles, más de un tanto por compromiso. Realizó dos dobletes ante Nacional de Portugal y Austria Wien. Además de un triplete sobre Twente de Holanda.

Sus estadísticas en este campeonato son las siguientes: 33 partidos, 22 goles y 2 asistencias. Todo esto en cuatro ediciones. Por algo no se apoda el ‘Bombardero de los Andes’. Claudio Pizarro es historia pura.

CONSEJOS DE PIZARRO

“Salir del Perú lo más pronto posible. Lamentablemente el fútbol peruano no está pasando por un buen momento y eso se nota en los campeonatos internacionales. Eso se ve cuando los equipos salen a jugar la Copa Libertadores y es muy complicado. No competimos. No llegamos al nivel de competencia que se necesita”, sostuvo Claudio Pizarro en una reciente entrevista.

A su vez, el exdelantero tuvo palabras sobre la formación de futbolistas en el país. “Seguir trabajando en menores. Es muy importante que empiecen a salir jugadores. Nosotros (los peruanos) tenemos las cualidades, pero lamentablemente muchos jugadores se pierden en el camino”.

Foto: Getty Images

PARTIDO DE DESPEDIDA DE PIZARRO

El partido de despedida se dará el próximo 24 de septiembre y se disputará en el Weserstadion, casa de los ‘Lagartos’. Las entradas para este evento se pondrá a la venta de forma virtual desde el 29 de junio a las 4:00 a.m. (hora peruana).

“Estoy realmente feliz. Y, por supuesto, quiero jugar en los tres equipos. Si mi cuerpo aguanta”, fueron sus primeras palabras sobre el evento. Como se sabe el estará conformado por tres conjuntos: Werder Bremen, las leyendas de Bayern Munich y un combinado de excompañeros de Perú.

Por otro lado, en una última conferencia, le consultaron sobre la presencia de Pep Guardiola, quien fue su técnico en el Bayern Munich. El peruano respondió que le gustaría que el español estuviera en su último cotejo, pero todo dependerá de la disponibilidad del mismo.

