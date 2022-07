Jefferson Farfán no pasó exámenes médicos al llegar a Alianza Lima, confirmó exdoctor del club

El delantero jugó 15 partidos en la temporada 2021.

Jefferson Farfán no aportó en nada en el terreno de juego este 2022 en Alianza Lima. El futbolista mantiene el problema en la rodilla y este año se ha dedicado a recuperarse con distintas rehabilitaciones. Los ‘blanquiazules’ lo contrataron para la Liga 1 2021 y la ‘Foquita’ fue clave para obtener el título nacional, pero desde entonces no juega. Ahora Hugo Blácido, exdoctor del club, reveló que el jugador no pasó exámenes médicos al llegar.

“Todos conocen el caso de él. El año pasado la última vez que jugó fue en noviembre y a partir de la fecha creo que ha estado recibiendo ciertos tipos de tratamiento, pero vemos que no ha progresado, es una lesión bastante seria. Es una lesión bastante considerable en la rodilla. Él ya sabía la magnitud de su lesión, es por eso que siempre ha tenido bastante cuidado al respecto para no agravar más la lesión”, comenzó comentando el galeno en entrevista con TV Perú Deportes.

“Yo le hice un examen a él cuando ya estuvo en Alianza Lima, pero cuando llega no le hice ningún tipo de examen . Él era muy consciente de la magnitud de su lesión, porque en una conversación que tuve con él le expliqué y me confirmó ‘que esa es la lesión que tenía’. En los momentos que más se le necesitó, él estuvo allí”, confesó el médico.

Además, también reveló que esto fue conversado con José Bellina, gerente deportivo del equipo. “Las veces que conversé con José Bellina siempre le dije y le puse en manifiesto que todo jugador que llegara hiciéramos el examen respectivo, pero con Jefferson no se hizo el examen inicial. Cuando un jugador llega a la institución se le hace los exámenes pertinentes, que es lo correcto”.

El delantero no juega un partido oficial desde la final del año pasado. Entró a los 62 minutos en reemplazo de Wilmer Aguirre en el empate 0-0 con Sporting Cristal por el partido de vuelta de la final de la Liga 1 2021, resultado que terminó en la consagración tras el 1-0 en el partido de ida. Jugó 15 partidos y marcó cuatro tantos.

El futbolista no juega desde noviembre del año pasado. VIDEO: TV Perú Deportes.

¿CUÁL ES LA LESIÓN DE JEFFERSON FARFÁN?

Jefferson Farfán sufrió el desprendimiento del cartílago de su rodilla izquierda en la Copa América del 2019 y esta lesión la viene arrastrando, por lo que decidió tomarse el tiempo necesario para recuperarse por las constantes molestias que le generaba dentro del terreno de juego. Ahora tiene médicos personalizados y está en revisión diaria para recuperarse de manera óptima.

Hace unas semanas el técnico del equipo, Carlos Bustos, reveló la rutina diaria que realizar Jefferson Farfán para recuperarse. “Tiene tres turnos en el día. Entrena con nosotros, luego tiene terapia en la tarde y al final en la noche también. Está poniendo todo de su parte para avanzar lo más rápido posible”, comentó el estratega argentino en entrevista con Radio Ovación.

Por otro lado, luego de la caída de Perú en el repechaje a Qatar 2022, la ‘Foquita’ confesó que aún sueña con jugar un mundial. “Sigo con el sueño, sigo con la mente positiva de que mis compañeros van a hacer lo mejor para ir al próximo Mundial. De verdad todavía no lo he pensado, tendría que analizarlo, todavía tengo ese sueño de jugar un Mundial y ahora es muy complicado, pero tengo que pensarlo”, dijo.

El delantero no juega desde la finald el 2021. Foto: Jefferson Farfán.

SEGUIR LEYENDO