Dalia Durán afirma que recibió dinero de familia de John Kelvin para mantener a sus hijos

Dalia Durán, la ex pareja de John Kelvin aceptó en el programa de Magaly Medina que recibió dinero de la madre del cantante para poder cubrir los gastos de sus hijos ya que no podía salir a trabajar debido a la presión mediática que causó la sentencia por 21 años en contra del cumbiambero.

Como se recuerda, el intérprete Jonathan Sarmiento fue condenado a 21 años de cárcel efectiva por los delitos de maltrato físico y abuso sexual en contra de Dalia Durán.

En el informe de Magaly TV: La Firme se difundió que la madre de John Kelvin ha venido apoyando económicamente a la cubana y asus cuatro hijos. Doña Carmen Guadalupe Llanto Ramírez lo hizo público mediante un mensaje que escribió en sus redes sociales

“Quieren conocer el departamento de mis nietos que alquile y pagué la mudanza... Les pagué los recibo de luz del departamento de Magdalena del Mar para que salga de ahí, sin deudas. Pero ella dijo que fue un préstamo... con tal de quedar bien, cara dura, sinvergüenza”, enfatizó doña Carmen Llanto Ramírez.

A lo que la rubia, respondió que efectivamente había recibido dinero por parte de la familia Sarmiento Llanto pero fue porque ella no podía salir a trabajar debido a que tenía a la prensa fuera de su casa.

“En la semana que fue la audiencia... ¿No me tuve que encerrar toda una semana porque a la prensa la tenía a fuera? ¿Cómo generaba ingresos? si se tuvo que cancelar Hola Lima, mis sesiones de fotos, todos mis eventos que tenía en esa semana ¿Cómo pagaba la nana?, señaló molesta mediante un audio al programa de espectáculos del 4 de julio.

Además Durán agregó que que fue el mismo John kelvin que le recomendó no salir de casa para no exponer a sus hijos a la presión de la prensa.

“Lo mando a pagar John para que no salga de la casa y no me exponga, más los 500 que se abonaron a mi cuenta para la comida de esos días”, dijo la cubana.

Explicó que ella no se comunica directamente con el cumbiambero sino con la prima de él, que es la intermediaria y maneja la cuenta de Kelvin.

EVENTO A FAVOR DE JOHN KELVIN

En el informe que emitió el programa de Magaly Medina, se pudo conocer que el concierto a favor de John Kelvin realizado el pasado domingo 3 de julio solo se vendieron 16 boxers a 300 soles cada uno y no hubo entradas generales como se publicitaba tanto.

Entre todos los artistas que estuvieron presentes, estuvo Lucho Cuellar, quien comentó que el motivo de su presencia se debía a la amistad de años que tiene con John Kelvin y para apoyar a los pequeños de él.

Por su lado, Dalia Durán comentó que no quiere ningún sol de lo recaudado y quiero que los enfrentamientos ya paren por la salud mental de sus hijos.

Luego de trasmitirse el informe, la conductora Magaly Medina comentó que con lo recaudado de ese evento, a Dalia le iban a dar un dinero para que pusiera su salón de belleza, lo cual no sería suficiente porque no alcanzaría para iniciar un negocio debido al poco monto que resultó del concierto.

“¿Qué negocio vas hacer con 4800 soles?, ¿montar un salón de belleza?, no lo creo, si suponemos que los precios de boxes fue as í, algo más debieron de ganar allí, no creo que con la venta de los boxes quieran hacer un evento benéfico”... expresó la periodista.

Finalmente, la comunicadora de ATV manifestó que el concierto a favor de Kelvin no fue exitoso porque solo un grupo de mesas estaba a la venta para beneficio y el resto el local tenía sus mesas abiertas para su público como de costumbre.

John kelvin aseguró que el concierto benéfico es para el beneficio de sus 6 hijos. (Foto: Facebook)

