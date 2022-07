Concierto a favor de John Kelvin habría sido un total fracaso, según Amor y Fuego

La familia de John Kelvin aseguró que lo recaudado en el concierto será para los hijos del cantante, aunque Dalia Durán señaló que no recibiría el dinero.

El concierto benéfico a favor de John Kelvin habría sido un total fracaso, así lo dio a conocer el programa Amor y Fuego. De acuerdo al informe que realizaron, hubieron pocos asistentes y la mayoría de artistas que se comprometieron a ir al final declinaron.

“ Esta madrugada, el concierto de John Kelvin fue un fracaso rotundo, muchos artistas recalcularon y no participaron ”, dijo Rodrigo González antes de que la nota se de a conocer mediante su señal.

El evento ‘Todos por John Kelvin’ estaba planificado llevarse a cabo la noche del domingo 3 de julio, pero este finalmente empezó a la medianoche del 4 de julio, causando el malestar de sus asistentes.

La demora del show habría sido porque los organizadores estaban esperando que la discoteca en la que se iba a llevar a cabo se llene, pero esto al final no sucedió y tuvieron que empezar el concierto con las personas que se encontraban en el lugar.

Otro problema que tuvieron es que de los 17 músicos que habían confirmado su asistencia, la gran mayoría decidió finalmente no ir, esto debido a la lluvia de críticas que recibieron por apoyar a una persona sentencia a 21 años de cárcel por haber agredido a su esposa.

El primer en salir al escenario fue el cantante Jonathan Rojas, ex Yaipén, que cantó con poco gente debido a la ausencia de público. A su salida del local, el cantante fue abordado por las cámaras del programa de Rodrigo González y aseguró que John Kelvin está pagando por sus delitos.

“Tuve la oportunidad de trabajar con él hace mucho tiempo ya, estoy hablando de cuando estábamos en ‘Kumbia Stars’. Rechazo categóricamente todo acto de violencia física y verbal ante la mujer, pero él está cumpliendo su condena, tiene que pagar, lo tiene que hacer y bueno, no puedo decir nada más ”, dijo.

La criolla Miluska Lavalle también se hizo presente y señaló que estaba ahí para apoyar a los hijos del cumbiambero, aunque reconoció que ella es amiga de John Kelvin y su familia.

“Acá no tiene nada que ver Dalia, ni John, acá el aporte que yo estoy dando es para los seis niños, si ya ese dinero no va para allá, ya no sé, pero estoy segura que ese dinero va ir para ellos”, comentó.

Finalmente, a las 4:30 de la madrugada, llegó la orquesta del salsero Engerberth, quienes cerraron el concierto y tocaron para las 30 personas que se encontraban en el local en dicho momento.

DALIA DURÁN EXPLICA POR QUÉ NO MUESTRA LAS PRUEBAS QUE TIENE

Dalia Durán señaló que tiene pruebas para dejar en la cárcel a John Kelvin durante muchos años; sin embargo, ella hasta la fecha no las ha mostrado pese a que tiene un proceso judicial con el cantante.

“Yo todo con la ley y la verdad de por medio. No es que guardo pruebas porque en algún momento lo puedo perjudicar. Yo guardo pruebas porque me he dado cuanta que es mi única arma hoy en día porque no puedo confiar ni en el padre de mis hijos. En ese hombre que juró que me iba a proteger ”, agregó Dalia Durán.

Dalia Durán no acepta propuesta de John Kelvin. (Foto: Instagram)

SEGUIR LEYENDO: