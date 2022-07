¿Cuándo pagan y cuánto me corresponde por la gratificación 2022?

(Andina)

Se acercan las Fiestas Patrias lo que significa que además de días libres, vacaciones para los estudiantes, también los trabajadores del Estado y de empresas formalmente constituidas les tocará recibir un bono en su salario. Dependiendo de dónde te encuentres trabajando es que cambiará el nombre entre aguinaldo y gratificación.

De acuerdo con algunas proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para este 2022 más de 4 millones de personas recibirán su gratificación en este mes de julio. Se calcula que en total se pagarán poco más de 9 mil millones de soles.

¿QUÉ SIGNIFICA AGUINALDO?

De acuerdo con lo establecido en la Ley N° 27735, la gratificación es un beneficio laboral que se otorga a los trabajadores dos veces al año, en julio y diciembre.

El monto a entregar en estas fechas es equivalente a la última remuneración básica del trabajador, sin descuentos, lo cual también dependerá del tiempo que haya laborado el empleado en la misma empresa.

Por su parte, el aguinaldo también se entrega dos veces al año a los trabajadores del sector público. Según la Ley de Presupuesto del sector público para el año fiscal 2022, los montos de este año serán de S/ 300.

¿QUIÉNES COBRAN GRATIFICACIÓN EN EL PERÚ?

Solo aquellos que se encuentran trabajando en planilla en empresas privadas y formalmente constituidas tienen el derecho de recibir la gratificación de julio.

Para ello, el trabajador debe haber laborado al menos un mes entre enero y junio de 2022. Si solo trabajó un mes, entonces solo le corresponderá una fracción. Por su parte, los empleados del régimen de pequeña empresa solo reciben la mitad de este beneficio.

Como se explicó líneas arriba, el aguinaldo solo lo reciben los que laboran en el sector público.

No reciben este beneficio los empleados de la microempresa, los independientes e informales no reciben pago de gratificación. Tampoco lo hacen los practicantes en formación laboral. En cambio, ellos reciben una especie de media subvención económica al cumplir 6 meses, que no necesariamente tiene que ser en julio y diciembre.

¿CÓMO SE CALCULA LA GRATIFICACIÓN?

Tomemos como ejemplo que una persona trabajó de enero a junio de este año. Entonces se debe calcular la suma total de su sueldo y la bonificación extraordinaria, aunque esta última dependa de la aseguradora en la que se encuentre.

El cálculo sería así: sueldo + asignación familiar (en algunos casos se incluye si es que se tienen hijos menores o que cursen estudios superiores) + bono de 9% (EsSalud) o 6,75% (Empresa Prestadora de Salud-EPS) de tu salario.

Pero si por el contrario, no llegaste a cumplir los seis meses en tu centro de labores, entonces la gratificación será igual a un sexto de su remuneración por cada mes laborado, sumado a la bonificación del 9% por aporte a EsSalud o el 6,75% por EPS, precisó la CCL.

¿CUÁNDO SE COBRA LA GRATIFICACIÓN DE JULIO 2022?

Según la ley, los empleadores tienen hasta el 15 de julio para depositar el monto correspondiente a cada trabajador.

Si acaso tu jefe no cumple con depositar hasta esa fecha, o lo hace de manera incompleta, pues se arriesga a que le caiga una multa de hasta 26.12 unidades impositivas tributarias (S/ 120,152.00), teniendo en cuenta que cada UIT cuesta S/4.600 este 2022.

¿CUÁNTO SERÁ EL AGUINALDO PARA EL SECTOR PÚBLICO?

Según la Ley de Presupuesto del sector público para el año fiscal 2022, los aguinaldos de este año serán de S/ 300.

CALCULAR TU GRATIFICACIÓN

Si todavía no tienes claro lo que vas a cobrar de gratificación, pues la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) ha habilitado una aplicación para ayudarte a calcular el monto que debes recibir y celebrar estas Fiestas Patrias como se debe.

Esta novedad app se llama ‘Calcula tu grati’ y antes de usarla te recomendamos que tengas a la mano tu DNI y tus últimas boletas de pago, pues te va a pedir el monto de tu sueldo, si trabajaste horas extras y, si fuera el caso, comisiones ganadas en el último semestre.

SEGUIR LEYENDO