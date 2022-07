Melgar: las impresionantes estadísticas que deja el ganador del Torneo Apertura 2022

Melgar se adjudicó el Torneo Apertura 2022. | Foto: Liga 1

Melgar de Arequipa consiguió un valioso empate en su visita a Alianza Atlético en un partido válido por la última jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2022. Este resultado le permitió al cuadro ‘Dominó’ el poder consagrarse como ganador del primer título del año luego de haber realizado una espectacular campaña. En ese sentido, este equipo ha dejado unas espectaculares estadísticas que daremos a conocer en el siguiente artículo.

La cuenta de Twitter, ‘Son Datos No Opiniones’ dio a conocer los números que resaltan a los ‘rojinegros’ con el gran desempeño mostrado a lo largo del Apertura. Aparte de ser los campeones, formaron el equipo que más triunfos sumó (13) y con menos goles en contra (11).

Ahora, en cuanto a los puntos obtenidos, en condición de local se hicieron con el 100%. Es decir, los 8 encuentros ganados en el Monumental de la UNSA. Por si fuera poco, no recibieron ni un gol en esta plaza, lo cual revela la dificultad del resto de los elencos de perforar el arco defendido por Carlos Cáceda.

Asimismo, consiguieron la mayor racha de triunfos consecutivos (9), dejando su arco en cero en más ocasiones (13 de 18) y fueron los que menos tiros recibieron en su valla.

Pero eso no es todo, ya que en el desarrollo de lo que va del actual curso lograron, primero superar la fase previa de la Copa Sudamericana, hasta avanzar a la fase de grupos. Luego se adjudicaron el primer lugar, dejando fuera a un grande de Argentina como Racing Club por diferencia de goles y alcanzando la perfección de puntos como locales. Esto les permitió clasificar a los octavos de final del segundo certamen de clubes del continente.

Otras cifras destacadas son las 16 de 26 veces que dejó su arco invicto, resumiendo su saldo en 27 cotejos disputados con 18 victorias, 4 empates y 5 caídas.

FACTOR NÉSTOR LORENZO

Todo esto no hubiera sido posible si no fuera por la gestión del entrenador Néstor Lorenzo. El argentino llegó a Arequipa a finales del 2020 para encarar la campaña 2021 de la Liga 1. De hecho, en su primer año dibujó un bosquejo de lo que posteriormente sucedería. Y es que a pesar de que no consiguió alzarse con el principal título, pudo quedar en el quinto lugar tras haber sumado 40 puntos.

Pero todo mejoró de cara a la vigente edición del torneo local, donde el equipo se fortaleció y dio muestras de poder afrontar las dos competencias (Liga 1 y Copa Sudamericana) de la mejor manera.

“ El equipo siempre mostró una idea de ser protagonista, de apuntar algo, de llegar a estas instancias. Hoy el equipo está más parejo en cuanto rendimiento colectivo, de sus individualidades. La estadística marca que somos los equipos que más llegan y convierten, fue producto de la ansiedad que tenían por lograr algo, el título y ganar. Esto va a descomprimir la ansiedad y que empiecen a definir mejor (en la Copa Sudamericana)”, habló el DT ‘gaucho’ en conferencia de prensa tras el triunfo ante el ‘Vendaval’.

Estos buenos resultados provocaron que desde la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) se fijaran y ficharan al estratega para que sea el encargado de comandar un proyecto de cara al Mundial del 2026 tras el fracaso de no conseguir el cupo a la cita mundialista de Qatar 2022. El hecho de haber sido parte del comando técnico de José Néstor Pékerman en esa selección, le dio cierta ventaja sobre otras opciones en carpeta.

Solo queda que juegue la vuelta de los octavos de final de la Sudamericana ante Deportivo Cali en Arequipa. En ese caso, si consigue el pase a la siguiente etapa, habrá puesto la valla muy alta para su sucesor.

