Adrián Fernández, futbolista de Alianza Atlético, escribió mensaje de tranquilidad luego de ser dado de alta

Adrián Fernández vivió, probablemente, uno de los momentos más difíciles de su carrera. El delantero de Alianza Atlético fue impactado por un jugador de Melgar en la cabeza y se desmayó. Luego varios minutos recobró el conocimiento y fue trasladado a un hospital. Horas más tarde, el paraguayo se pronunció por medio de las redes sociales.

“Muchas gracias a todos por la preocupación y por sus mensajes de apoyo. Aparentemente lo peor ya pasó, acá sigo, un poco machucado pero firme. Jajaja saludos para todos”, escribió el guaraní en su cuenta de Twitter.

En la postal del atacante extranjero se puede ver las huellas del impacto que sufrió. Si bien el cabezazo que recibió por parte de Alec Deneumostier, quien fue amonestado, fue en la parte lateral, no pudo detener su aparatosa caída. Es más permaneció boca abajo durante unos minutos.

RESPALDO DE SUS COMPAÑEROS

Los jugadores de Alianza Atlético quedaron desconcertados y después del encuentro, mostraron su apoyo a Adrián Fernández. “Fuerza Kpe estamos contigo. Gracias a Dios estás bien e irás mejorando”, escribió Marcio Valverde en su cuenta de Instagram. De igual modo Aldair Perleche, quien publicó lo siguiente: “Vas a estar bien amigo. Te quiero mucho”.

Su amigo Santiago Arias no solo le dedicó unas palabras a través de las redes sociales, sino también se aproximó al hospital de Sullana y compartió fotos del ‘nueve’. “Te admiro, una más de las miles batallas pero como siempre juntos. Sos un guerrero hermano, te quiero mucho. No hay que con que darte esa sonrisa no se borra”.

ACCIDENTE DE FERNÁNDEZ

Todo sucedió a los 10 minutos del compromiso. Alec Deneumostier y Adrián Fernández fueron a disputar una pelota aérea y chocaron sus cabezas. El paraguayo fue el más afectado, debido a que recibió el impacto en el lado lateral. El atacante del ‘Vendaval’ cayó en la cancha y permaneció boca abajo. Sus compañeros se acercaron a auxiliarlo y tratar de reanimarlo, mientras que los jugadores de Melgar pedían el ingreso de los médicos.

Durante el traslado del futbolista a la ambulancia, Franco Zanelatto no pudo contener las lágrimas al ver esa fuerte escena. Sus compañeros lo abrazaron y lo consolaron. Juan Diego Lojas fue el primero en dar una buena señal del estado de Fernández. Levantó el dedo pulgar al banco de suplentes en señal que reaccionó. Finalmente, el ‘nueve’ fue conducido al centro médico.

Minutos después el exfutbolista Diego Rebagliati explicó qué sucedió. Adrián Fernández convulsionó producto del duro golpe y en seguida se desmayó. Afortunadamente, el ‘guaraní’ recobró el conocimiento y fue llevado a un hospital para realizarle los exámenes correspondientes.

INFORMACIÓN DE ADRIÁN FERNÁNDEZ

El delantero paraguayo llegó al fútbol peruano este año tras su paso por Portuguesa de Venezuela, con el cual anotó 14 goles en 24 partidos disputados. En la actualidad tiene registrado cuatro tantos en 14 compromisos del torneo local. Le marcó a Universidad Técnica de Cajamarca, Academia Cantolao, Universidad San Martín y Deportivo Binacional.

Su trayectoria: Hizo su debut en Independiente de Avellaneda en el 2013. Al siguiente año pasó a formar parte de las filas de Quilmes. Regresó a su país para defender la camiseta de Libertad. Posteriormente, estuvo alternando temporadas en Paraguay y Argentina. Paseó su fútbol por Sportivo Luqueño, Independiente Rivadavia, Almagro, Urquiza y San Lorenzo. Luego, fue fichado por Racing de Uruguay.

