Ferreyra, arquero de Cusco FC da detalles tras ganar el Apertura de la Liga 2: “Es un mérito doble”

La primera fase del torneo de segunda división tiene dueño. Cusco FC, el último fin de semana, venció 3-2 a Comerciantes Unidos en la fecha 13 de la Liga 2. Esta victoria le permitió ganar el torneo Apertura, que le da un cupo a los playoffs por el ascenso a la Liga1 Betsson.

Ahora, este domingo 3 de julio, Cusco FC volverá a tener otro partido clave ante Unión Comercio, equipo dirigido por el profesor Jesús Oropesa.

Por esa razón, Infobae llamó a Daniel Ferreyra, arquero de Cusco FC para que analice la gran primera parte que hizo el elenco cuzqueño en Liga 2, que tiene como objetivo volver a la Liga 1.

Felicidades por el título del Apertura en la Liga 2, ¿Se valora más por la manera como se dio jugar ese torneo?

Sí, terriblemente complicada, una liga que yo la conocía en otro momento, me pasó jugar una temporada con Boys, pero en otra circunstancia, era otra liga. La verdad que ahora es muy complicado porque hay jugadores de jerarquía en casi todos los equipos, la verdad que fue muy difícil. Se valoró mucho el hecho de que Cusco es un equipo que arrancó en diciembre con una mentalidad de Primera Divisón, pelear el campeonato, con mucha ilusión y el gran plantel que se había formado como Ayarza, Felipe Rodríguez, Mauricio Montes, Alfredo Ramua, Matias Abisab, Benincasa, Fajardo y yo, quienes teníamos mucha ilusión de pelear la Liga 1.

Después con todo lo que paso, como fue el arranque nuestro de esta Liga 2, la verdad que terminar con el Apertura, es un mérito doble.

¿Cómo fue esa semana donde le dijeron que debían jugar Liga 2?

En principio, la postura que tomó la directiva de parte del señor Julio Vásquez, presidente de Cusco FC y toda la gente que está en la directiva, tomaron la decisión de darnos la tranquilidad, que ellos iban a respetar lo firmando, no importaba si era Liga 1 o Liga 2. Eso a nosotros nos dio una tranquilidad inicial, lógicamente hubo unos 15 días de turbulencia, porque muchos teníamos llamado de equipos de Liga 1, analizar la decisión a futuro, y conforme pasaban los días, había muchos chicos que se iban, el equipo se desarmaba. Luego vimos que en lo personal era lo mejor quedarse y que mucho de nosotros decidiéramos quedarnos. El equipo que se quedó, es un grupo lindo, con muchas variantes, que nos ilusionó. Fueron 15 días muy turbulentos.

Luego, del triunfo ante Chavelines, Cusco no perdió, ¿ese partido fue clave para ganar el Apertura de la Liga 2?

Sí, fue muy importante y tranquilizador, pero nos parece que nos mostró que estábamos para jugar en otras circunstancias, porque la verdad el triunfo que sacamos ante Chavelines en Pacasmayo, fue un triunfo muy complicado más que nada por el contexto. Ver la cancha, el ambiente que había, jugar a la segunda pelota, y me parece que ahí empezamos a entender que sí no aceptábamos las condiciones de juego, se nos iba a ser muy difícil. Ahí vi jugadores de muy bien pie, tirándose al piso, raspándose, poniendo otras cosas que tal vez no habían mostrado. Me parece que fue muy relevante ese partido y de ahí entendimos que la Liga 2 había que jugarlo en dos partes divididas. Una cosa es de local en nuestra cancha, un estadio fantástico de primer nivel y otra cosa es lo que íbamos a vivir en ciertos escenarios fuera de casa. Entonces, fuimos entendiendo y me parece que es el mayor logro que tuvimos en este tiempo.

Ese resultado, ¿fue un punto clave para que se concienticen que pueden volver a la Liga 1?

Fue un punto de quiebre muy psicológico, el hecho de darse cuenta, cuáles son las condiciones, porque muchos de nosotros teníamos el discurso: “Somos jugadores de Primera División” y a poner ciertas excusas de la cancha o viajes, pero después de ese partido nos dimos cuenta de que la única forma que teníamos de volver a Primera División y demostrar que nosotros estamos para pelearla y estar arriba, era adaptarnos a la Liga 2. La verdad que ha sido una gran adaptación, hemos pasado un Torneo Apertura durísimo y terminamos ganándolo por concientizarnos que debíamos dar un plus a la hora de enfrentar los partidos en el aspecto psicológico.

Ahora se viene Unión Comercio, ¿imagino que irán con todo ante un rival directo por el ascenso?

Es un partido clave, el rival directo que estuvo primero el 98 por ciento del torneo. Unión Comercio es el único rival que nos ganó, un partido muy complicado, puesto que está armado para ascender, tiene jugadores de jerarquía y juegan muy bien. Lo hemos visto y hacen un buen fútbol, por eso será un rival muy complicado, ya que ha sacado muy buenos resultados en altura, a pesar de ser un equipo de la selva. Para nosotros es un partido relevante porque nos permite arrancar el Clausura de buena manera y nos permite separarnos unos puntos del acunulado, y también pensando que en la segunda fecha quedamos libre. Debido a eso este partido es muy importante y tenemos que aprovechar la localía, el envíon anímico, y debemos entender que es un duelo fundamental para arrancar con pie derecho.

