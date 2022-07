Jordan Guivin se despidió del Celaya y reveló cuando estuvo cerca de dejar el fútbol

Jordan Guivin tiene contrato con Toros Celaya hasta el 2025. | Foto: Instagram Jordan Guivin

Jordan Guivin es el nuevo refuerzo de Universitario de Deportes que llega a préstamo por un año procedente del Club Celaya de la Liga Expansión de México. Sin embargo, antes de que esto pueda concretarse, el volante se despidió del cuadro ‘azteca’, agradeciendo a todos los integrantes de la institución y se mostró honrado de vestir su camiseta.

“Arranco con que me dieron la confianza de venir acá, me trataron muy bien. La verdad es que estoy muy agradecido con el club porque me trató de 20 puntos. La hinchada, los compañeros que tuve, la dirigencia, el área de Comunicaciones, de imagen, todos en conjunto me trataron de la mejor manera”, aseguró el futbolista en una entrevista para el departamento de prensa del elenco de Guanajuato. “Me sentí orgulloso. Me identifiqué mucho con el club, con la playera, con lo que significa ser jugador del Celaya”, añadió.

Del mismo modo, recordó el único gol que anotó con los ‘Toros’ en 17 partidos. “Lo grité con todas mis fuerzas porque fue mi primer gol a nivel internacional y más que con la hinchada que estaba ahí presente. Lo venía buscando, pero no se daba. En ese momento se dio y lo grité con todo”, dijo.

Jordan Guivin celebrando su único gol con el Club Celaya. | Foto: Club Celaya

MENSAJE PARA LOS NIÑOS

Por otro lado, tuvo palabras para los niños que sueñan con ser futbolistas profesionales, destacando las dificultades de la profesión y que requiere de mucho esfuerzo. “Lo que me toca decir a ellos es que sigan sus sueños. Que si de verdad quieren ser futbolistas profesionales, que le den dedicación, tiempo porque no es fácil. Que estén firmes, que estén seguros de la decisión que quieren tomar para su vida porque esto es para el resto de tu vida. Mejor dicho, hasta que te den las piernas. Tienen que ponerle mucho empeño”, declaró.

“A los padres de los niños, apoyar en la decisión que tomen sus hijos, porque ellos son fundamentales. Lo digo por experiencia. Tuve a mi mamá y a mi familia que siempre me apoyó”, agregó en un claro mensaje para los tutores.

MOMENTO DIFÍCIL POR UNA LESIÓN

Justamente, en ese instante recordó el motivo que casi lo aleja del fútbol, reconociendo que el apoyo familiar fue crucial para superar esa etapa. “ En los momentos más difíciles pasó por mi cabeza dejar el fútbol por una lesión, pero estuvieron siempre ahí y ahora miren dónde estoy ”, contó.

De hecho, Guivin confesó lo que sucedió mientras jugaba en las divisiones menores de la Universidad San Martín, cuando sufrió una grave lesión en la espalda que lo dejó un largo tiempo fuera del campo. “Pasé momentos muy tristes en mi etapa formativa, que me hicieron madurar mucho. Eso ahora es mi fortaleza. Yo no sé quizás si no hubiera pasado lo que pasé, no sé si sería tan maduro. Sé qué me conviene y qué no. Tuve una lesión a los 14 años en la espalda y me tuvo casi un año fuera de las canchas y fue complicado”, expresó en una entrevista para el diario ‘El Comercio’ el 2020.

Jordan Guivin en un partido en las menores de la Universidad San Martín. | Foto: Club USMP

MENSAJE A HINCHAS DEL CELAYA

Finalmente, el mediocampista les dejó un mensaje a los hinchas del cuadro ‘cajetero’, que encarará el Apertura de la Liga Expansión mexicana. “A la afición le puedo decir que gracias por el cariño. Por el apoyo que me dieron desde el primer día. Gracias por confiar en mí también. Ahora van a cambiar las cosas, se los aseguro. Se los puedo firmar, que el equipo está con todas las ganas y que vengan a apoyarlos. Yo que estuve dentro del campo eso ayuda muchísimo”, concluyó.

El ahora jugador de Universitario hizo una valoración de su estadía en México y recordó de una lesión que casi lo aleja del fútbol. | Video: Club Celaya

SEGUIR LEYENDO