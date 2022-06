Emanuel Herrera le confesó a Jordan Guivin que podría fichar por Universitario

Guivin y Herrera se conocieron como jugadores del Celaya de México. (Foto: Internet)

Jordan Guivin fue presentado el jueves 30 de junio como nuevo jugador de Universitario de Deportes para todo el Torneo Clausura de la Liga 1 2022. En conferencia de prensa no solo habló de su llegada al cuadro merengue, también de su compañero en el Celaya de México, Emanuel Herrera.

Ambos futbolistas entablaron una amistad en el equipo de ascenso mexicano y en más de una ocasión han tenido charlas sobre el fútbol peruano. En la última conversación el exgoleador de Sporting Cristal le mencionó que no sería una mala idea ser nuevamente compañeros de equipo en la institución merengue.

“Tiene ganas de volver al Perú y me comentó que le gustaría jugar por la ‘U’. Me dijo: ‘Ojo que en algún momento podemos poder juntos’. Si lo llaman, él podría analizarlo”, dijo en RPP.

Guivin y Herrera llegaron al cuadro mexicano en este 2022. El futbolista peruano no tuvo muchas oportunidades y no pudo destacar como él lo esperaba. Mientras que el argentino viene de defender los colores del Argentinos Juniors donde no tuvo minutos y la cuota goleadora esperada.

Además, Guivin destacó que Herrera le aconsejó firmar por la ‘U’ y le ayudó a tomar la decisión. El delantero le sugirió que regrese al fútbol peruano para tener más oportunidades y demostrar lo que vale para nuevamente emigrar al extranjero.

“Estuvimos juntos en Celaya y es una gran persona. Me habló mucho de su etapa con Cristal y también me aconsejó que viniera a Universitario”

Hay que recalcar que Herrera ha jugado en el FBC Melgar y Sporting Cristal. En este último equipo logró un récord en el 2018 al anotar un total de 40 goles en 42 partidos disputados. Un notable registro logrado por el ariete albiceleste.

GUIVIN Y SUS CLUBES COMO FUTBOLISTA PROFESIONAL

Jordan Guivin es ahora nuevo futbolista de Universitario, pero antes de defender a lo cremas jugó en dos clubes peruanos y un mexicano. No cabe duda que el futbolista de 24 años es uno de las principales promesas a futuro para la selección peruana.

Como futbolista de la San Martín de Porres jugó un total de cuatro temporadas (2017-2020). Disputó 112 partidos y anotó 11 goles. Con Cienciano en el 2021, participó de 26 encuentros y convirtió 2 goles.

A inicios del 2022 emigró al Club Celaya del Ascenso MX. En el Torneo Clausura fue parte de 16 partidos (14 de titular) y anotó un gol, además fue elegido en el once ideal de la jornada 17. Logró debutar en el Apertura 2022 antes de partir al Perú.

Finalmente, también ha tenido participaciones en la las categorías juveniles de la selección peruana. En el Sudamericano Sub 15 del 2013 logró salir campeón con la blanquirroja jugando 6 partidos y anotando un gol. Luego en los Juegos Panamericanos Lima 2019 ocupó el séptimo lugar con el combinado peruano y compitió en 4 partidos y sumó un gol. Estuvo presente como convocado en el plantel bicolor que disputó el Preolímpico Sub 23, pero no fue incluido en un partido.

Guivin demostró un buen nivel en el fútbol azteca, pero le faltó más continuidad por parte de su DT. (Foto: Liga BBVA Expansión)

