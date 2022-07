¿Cómo ahorrar el combustible de un carro?

| Foto: Agencia Andina/Difusión

Una frase que acompaña a muchas familias peruanas es la de “ahorro es progreso” y no es para menos, debido a la inestabilidad económica que hay en los últimos años a causa de la pandemia, sumado a los problemas políticos y sociales del país.

Como resultado de ello, vemos cómo el costo de vida se eleva con el pasar de los días. Un claro ejemplo es el precio del combustible, en específico de la gasolina, cuya cifra ha sido catalogada como una de las más altas de Latinoamérica.

Es por esa razón, que conocer cómo optimizar el combustible en un auto, ayudará a ahorrar tiempo y dinero.

CÓMO AHORRAR LA GASOLINA EN UN CARRO?

1. Revisa los neumáticos:

Aunque puede parecer innecesario, el estado y medida de los neumáticos influyen en el consumo que realice el automóvil.

Recuerda que es necesario que estén inflados de forma homogénea o teniendo una variación mínima de 1, 2 o 3 puntos. Si el neumático tiene baja presión, esto afectará al consumo del combustible.

2. Llena el tanque hasta donde sea necesario:

Recuerda que todo peso extra significa un mayor esfuerzo de rendimiento para tu coche. Por lo tanto, es necesario que llenes el tanque de la gasolina según lo que necesites. Recuerda que los tanques pueden llegar a pasar hasta los 100 litros, significando un peso adicional.

DATO: Para saber cuánto es lo que necesitas en un día, puedes anotar cuánto de combustible consumes de un tramo a otro.

La situación cambia si el carro será utilizado para recorrer un tramo grande, ya sea un viaje a través de la carretera. Solo en ese caso es recomendable llenar el tanque a tope, para así evitar imprevistos en los lugares menos esperados.

3. Buen uso del aire acondicionado:

No es ninguna novedad para los conductores, saber que el aire acondicionado es el “rey del consumo de combustible”, ya que para su funcionamiento necesita energía del motor, y por lo tanto, consumo de gasolina.

En épocas de verano podemos emplearlo a temperaturas ligeramente menores a la de la ciudad en donde nos encontramos porque ponerla a una menor cantidad significará mayor gasto y además, podría afectar a la salud de los que se encuentran al interior del carro.

Para reemplazar su uso puedes abrir las ventanas y las puertas.

4. Tener una velocidad estable:

Es posible mantener una velocidad estable y fluida para continuar con la circulación del vehículo. Para ello, tendrás que evitar frenar, acelerar y cambiar de ruta si no es necesario. Frena de manera suave.

5. Apaga el motor cuando hagas paradas:

Si las paradas son prolongadas, es mejor apagar el motor. Un ejemplo claro es cuando vamos a contestar una llamada telefónica o cuando esperamos que alguien regrese o ingrese al carro.

DATO: Otros trucos básicos para ahorrar este combustible es el buscar lugares donde cumplan con la cantidad vendida y la pureza ofrecida. También debes de planificar tu viaje y tener el auto con los mantenimientos al día.

OPECU anuncia alza de combustibles en Lima. (Foto: Andina)

También te puede interesar | ¿Cómo cambiar una llanta de carro paso a paso?

También te puede interesar | Cómo quitar las manchas en el sofá y eliminarlas rápidamente

CUÁL ES EL PRECIO DE LA GASOLINA EN AMÉRICA LATINA?

Según GlobalPetrolPrice, que toma como referencia la gasolina de 95 octanos, arrojó que el país en América Latina que tiene los precios más altos es Uruguay, que paga por galón 7,65 dólares americanos.

Luego viene Perú, que por galón gasta US$ 6,2, es decir, alrededor de 23 soles. Tercero es Brasil (US$ 5,8), seguidamente viene Chile (US$ 5,4), Paraguay (US$ 5,3), México (US$ 4,6), Argentina (US$ 3,7), Ecuador (US$ 2,6), Colombia (US$ 2,3) y Bolivia (US$ 2,1).

SEGUIR LEYENDO