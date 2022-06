¿Qué actores coreanos hablan español? Así han sorprendido a todos sus fans

Descubre quiénes son los actores y cantantes coreanos que dominan el español. ¿A cuántos conoces?

Aunque el idioma coreano puede resultar complejo para algunas personas, gracias a las plataformas de streaming podemos entender cada palabra que dicen los artistas asiáticos con ayuda de subtítulos o traducidos a la lengua que usamos, el español.

El gran impacto que ha tenido la cultura coreana en el mundo, haciendo hincapié en América Latina, ha causado que algunas estrellas de televisión y de la música se animen a conocer algunas palabras para ser cercanos a ese número de personas que los siguen y apoyan sus carreras.

Existen algunos casos especiales que se han destacado en la industria del entretenimiento. Actores y actrices se han alejado de su zona de comfort para poner en práctica lo aprendido en sus lecciones de español.

Algunos idols K-pop reciben clases de varios idiomas para poder interactuar sin dificultados con sus fandoms en el mundo.

¿CÓMO SE LLAMA LA ACTRIZ COREANA QUE HABLA ESPAÑOL?

Existen algunas estrellas del cine y televisión que manejan un español fluido, o lo intentan con tanta pasión que se entiende cada una de sus palabras.

Seo Ye Ji.

La estrella de “It’s okay not to be okay” maneja un nivel de español avanzado el cual aprendió cuando vivió por un tiempo en España. En algunos doramas donde ha participado podemos escucharla hablando este idioma a la perfección.

Ella no es la única. A la lista de famosos se suma Song Joong Ki, del drama “Vicenzo”. El italiano no es la lengua que maneja muy bien. Para la película “Bogotá” recibió clases para comprender y hablar la lengua española.

El protagonista de “Rey eterno monarca”, quien se ganó el corazón de los fans en “Boys over flowers”, Lee Min Ho , también ha tenido un acercamiento a nuestro idioma y ha conocido destinos donde se habla, como España y otros territorios del mundo.

Park Shin Hye , una de las protagonistas de “Memories of the Alhambra” declaró que se esforzó mucho para interpretar su papel, el cual consideró un verdadero reto ya que tenía diálogos en dos idiomas.

La popular cantante de Girls Generation, Yoona , quien también tiene una carrera actoral, aprendió español para formar parte del elenco del dorama “The K2″.

Gracias a un amigo mexicano, Park Seo Joon aprendió lo básico del idioma. Lo puedes escuchar en “Youn’s Kitchen 2″.

El actor Yoon Shi Yoon puso en acción su habilidad para hablar español en los dramas “Prime Minister and I” y “Flower boy next door”.

¿Sabía que existe una idol de nacionalidad filipino-argentina? Su nombre es Chantal Videla y debutará como miembro de LAPILLUS.

¿CUÁNTAS PERSONAS HABLAN ESPAÑOL EN COREA?

Un artículo publicado por Eunhee Kwon, profesora del Departamento de Lengua Española de la Universidad Femenina Duksung en Seúl, expresó que existen más de 15 mil ciudadanos surcoreanos que han iniciado sus estudios del idioma español.

¿QUÉ IDOL SABE HABLAR ESPAÑOL?

Gracias a las redes sociales se ha podido conocer quiénes son los idols K-pop que dominan muy bien el español. Los casos más famosos son: Henry de Super Junior-M y Jackson Wang de GOT7. Este último asombró a los fans al tener una habilidad para pronunciar las palabras y aprender en tiempo récord.

¿POR QUÉ LOS COREANOS QUIEREN APRENDER ESPAÑOL?

El contexto actual, generado por la gran acogida que tienen los artistas latinos en el mundo, sumado al impacto de la gastronomía y el turismo, ha despertado un interés en la cultura hispana. Esta sería una poderosa razón que motiva a los surcoreanos a aprender este idioma.

¿CÓMO APRENDEN ESPAÑOL LOS COREANOS?

En Corea del Sur existen institutos y universidades que ofrecen cursos del idioma español. También recurren a plataformas digitales o inician el aprendizaje a través de amigos que viven en América Latina.

