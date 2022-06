“Un deseo en las estrellas”, descubre la historia del primer dorama emitido en Perú

"Un deseo en las estrellas" o "Star in my heart" cautivó al público peruano desde su primera emisión. Conoce su historia y qué pasó con los actores coreanos.

Antes de que existieran las plataformas de streaming, como Netflix o Disney Plus, los canales de televisión armaban una parrilla de programación con horarios especiales para presentar producciones asiáticas. En el caso de Perú, el canal del Estados, TV Perú, fue uno de los pioneros en impulsar las ficciones coreanas y japonesas. Es así como los televidentes tuvieron un acercamiento especial con los K-dramas, popularmente conocidos como doramas.

Haciendo un viaje al pasado, se recuerda que la primera serie producida en Corea del Sur que se transmitió en la televisión peruana se llamó “Un deseo en las estrellas”, también conocido como “Star in My Heart” o con su título romantizado, “Byeoleun Nae Gaseume”.

La historia -escrita por Kim Ki Ho y dirigida por Lee Jin SukLee y Chang Hoon- nos cuenta las vivencias de Yoon Hee tras abandonar el orfanato donde encontró refugio por muchos años. Al ser adoptaba, llega a un hogar donde recibe el cariño y atención de su padrastro. Rápidamente descubre que no todo es felicidad, ya que sufre por el rechazo de su madrastra y los hijos de esta.

Un deseo en las estrellas.

Su vida vive un cambio radical cuando conoce a dos jóvenes, los amigos Min Hee y Joon Hee. El primero quiere convertirse en cantante, por lo que no se limita a enfrentar a su padre para lograrlo. Por otro lado, su colega se encarga de una compañía de diseños de moda.

Ambos experimentarán sus sentimientos al máximo cuando conozcan a la mujer que los deslumbró. La vida le pondrá más de un desafío a Yoon Hee sin imaginar que más de un secreto se oculta en su nueva familia.

Un deseo en las estrellas / Póster.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE UN DESEO EN LAS ESTRELLAS?

La cadena de emisión MBC presentó una única temporada de “Un deseo en las estrellas”, la cual contó con 16 episodios que se emitieron entre marzo hasta abril del año 1997.

¿CUÁNDO SE ESTRENÓ UN DESEO EN LAS ESTRELLAS?

La primera emisión se realizó el 10 de marzo de 1997, los lunes y martes por la noche en la programación de KST. Cada episodio tenía una duración de 60 minutos, aproximadamente. Su última aparición en la televisión coreana fue el 29 de abril del mismo año. Solo tuvo una exitosa temporada que se transmitió en varios países, sobre todo en Latinoamérica, como Chile, Colombia, Venezuela, Paraguay, entre otros.

Un deseo en las estrellas.

Tras el fin de su emisión en Corea del Sur, el dorama llegó a las pantallas de los hogares peruanos entre 1997 y 1998. Cada uno de los capítulos se lograron ver en tres canales, pero en diferentes años. Estos fueron: TV Perú, ATV y Panamericana Televisión.

Otras producciones como “Escalera al cielo” y “Todo sobre Eva” lograron cautivar al público peruano.

¿QUÉ PASÓ CON LOS ACTORES DE UN DESEO EN LAS ESTRELLAS?

Este K-drama de gran impacto en América Latina estuvo protagonizado por tres talentosos coreanos:

Jun Do Yeon como Soon Ae. En el año 1992 ganó el reconocimiento en su país natal al participar en “Our Paradise” con el personaje de Soo-hyeon. La graduada en artes ha recibido varios premios que celebran su carrera artística, entre ellos se encuentra el galardón a Mejor Actriz que recibió en el 2007 durante su aparición en el Festival de Cannes.

A la estrella de K-dramas la podemos ver en sus recientes producciones: “Gil bok soon”, “Emergencu declaration”, “Beasts clawing at straws”. “Birthday”, entre otros.

Jun Do Yeon.

Choi Jin Sil como Lee Yoon Hee. Conocida como “la actriz de la nación coreana”, inició su carrera a temprana edad, protagonizando series y películas. En octubre de 2008, la estrella de televisión conmocionó al mundo cuando se informó su fallecimiento. Fue encontrada sin vida dentro de su departamento con indicios de suicidio. Era madre de dos hijos.

Antes de cometer el acto, la actriz envió algunos mensajes de texto a su maquilladora pidiéndole que cuide a sus hijos “pase lo que pase”.

Choi Jin Sil.

Ahn Jae wook como Kang Min Hee. Desde el año 1994 en que debutó como actor no ha dejado de involucrarse en proyectos artísticos. De la música a la actuación, el primer actor que tuvo un fandom en Perú ha seguido cautivando con sus interpretaciones.

Sus más recientes trabajos han sido “Mouse”, “The Driver” y “The Empire: Empire of the law”. Algunos de sus trabajos los podemos encontrar en las populares plataformas de streaming.

Con la llegada de la “ola coreana” o hallyu, el artista fue uno de los primeros en alcanzar fama mundial, desatándose la denominada “Fiebre Ahn Jae Wook”.

Ahn Jae wook.

Cha In pyo como Lee Joon Hee. Aunque su familia quería que se dedicara a las finanzas y negocios, el destino del actor estaba marcado para que se convierta en una estrella del entretenimiento. Tras estudiar Economía, no paró hasta alcanzar sus objetivos en el mundo de la actuación.

Gracias a su pasión, los reconocimientos no tardaron en llegar. Entre 1994 y 1995, la prensa se centró en él y su pareja, la popular actriz Shin Ae-ra, con quien compartió diálogos en la serie “Love in Your Heart”. Al ser un romance mediático, los medios de comunicación seguían todo lo que hacían. Su matrimonio se celebró en una reunión privada y fruto de su amor formaron una familia con hijos.

Su último proyecto fue como protagonista en el drama “People of the Blue House”.

Cha In pyo.

¿CÓMO SE LLAMA LA CANCIÓN DE UN DESEO EN LAS ESTRELLAS?

La música que acompañó la serie coreana tuvo un importante papel en la difusión de la ficción en el mundo, ya que muchos fans conocieron esta producción gracias a los instrumentales que formaron parte de su soundtrack oficial.

Esta es la canción con la que se dio a conocer le dorama "Un deseo en las estrellas" en Perú y el mundo.

La canción principal llevó el mismo nombre del dorama, “Un deseo en las estrellas” . Se lanzó un disco con todos los temas que formaron parte de la serie. Estas son:

01 . 별은 내 가슴에 / “Un deseo en las estrellas”.

02 . 언제나 너의 곁에서 / “Always by your side”.

03 . 너의 미소 (Instrumental) / “Your Smile”.

04 . 여행 (Instrumental) / “Travel”.

05 . 상처 (강민테마) / “Wound”.

06 . 이별 (Instrumental) / “Farewell”.

07 . 추억 (Instrumental) / “Memory”.

08 . 그리움 / “Longing”.

09 . 나에게 너 만큼 / “You as much as me”.

10 . 사랑 (Instrumental) / “Love”.

11 . 일기 (Instrumental) / “Diary”.

12 . 별은 내 가슴에 / “Start in my heart”.

13 . 나에게 너 만큼 (MR) / “You as much as me”.

