Pedro Gallese atajó el último penal y le dio el pase a Orlando City a semifinales de U.S. Open Cup

Pedro Gallese atajó el último penal en Orlando City vs Nashville FC.

Pedro Gallese lo volvió a hacer. Orlando City se enfrentaba con Nashville FC por los cuartos de final de la U.S. Open Cup, pero no lograron sacarse ventaja en los 120 minutos, por consiguiente fueron a definición por penales. El ‘Pulpo’ se lució y atajó el último disparo, dándole el boleto a la siguiente instancia a su club.

Nashville abrió el marcador a los 52 minutos producto de un descuido de un defensor de Orlando. El alemán Hany Mukhtar le ganó la posición a su rival y cambió la dirección a la bola, dejando sin opción al peruano.

Parecía que el partido iba a terminar a favor de Gary Smith y compañía, pero llegó el gol de los locales en la última jugada. Pedro Gallese había subido a cabecear al tiro libre y una salida en falso del cancerbero estadounidense, fue aprovechada por el defensor Rodrigo Schlegel para forzar el alargue.

Los ‘Leones’ comenzaron pateando en los disparos desde los doce pasos. Ercan Kara marcó. Luego le tocó al conjunto amarillo y Alex Muyl mandó la pelota por encima del arco de Gallese. El marcador se igualaría en el tercer disparo de los ‘morados’. El remate de Andrés Felipe Perea fue atajado por Elliot Panicco.

Todo se mantuvo empatado hasta el último tiro de los visitantes. El peruano se paró al frente de Eric Miller. Atrás del arco de ‘Piero’ se encontraban hinchas de Orlando City, quienes corearon su nombre. Con el aliento, voló hacia su mano derecha y bloqueó el lanzamiento cruzado de su rival. El integrante de la ‘bicolor’ celebró con efusividad y sus compañeros corrieron a abrazarlo.

Orlando City clasificó a semifinales gracias a Pedro Gallese.

Ahora, Orlando City afrontará las semifinales de la U.S. Open Cup, en las cuales chocará con New York Red Bulls. Será a partido único y está programado para el próximo 27 de julio. El estadio y hora aún no se definen.

Pedro Gallese es el único peruano que sigue con vida en este torneo. El último en ser eliminado fue Alexander Callens. Su equipo, New York City FC, cayó goleado 3-0 ante New York Red Bulls el pasado 22 de junio. El defensor nacional alineó los 90 minutos.

Edison Flores y Raúl Ruidíaz fueron eliminados con DC United y Seattle Sounders correspondientemente en la fase preliminar. Con la misma suerte corriendo Yordy Reyna y Marcos López con Charlotte FC y San Jose Earthquakes en octavos.

SEGUIR LEYENDO