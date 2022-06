El éxito de Al Fondo Hay Sitio podría compararse con el del Chavo del Ocho o con Simplemente María, afirma Hugo Coya

Al Fondo Hay Sitio regresó a las pantallas el pasado 22 de junio. (Foto: América TV)

Al Fondo Hay Sitio es la serie más exitosa y de mayor duración que se ha hecho en el Perú. Luego de un parón de seis años, este mes regresó a las pantallas para continuar entretejiendo las historias entre los Maldini y los Gonzales.

A una semana del estreno de la novena temporada de la popular serie de televisión, las cifras han confirmado el apoyo del público. Al respecto, el escritor y productor Hugo Coya reflexiona sobre la inacabable estrella de la producción nacional.

“Por el impacto televisivo y la duración no hay antecedentes en la televisión peruana y creo que en todo América Latina, solo podríamos compararlo con el Chavo del Ocho y con Simplemente María en la primera versión peruana”, expresa el productor de El Último Bastión.

Recuerda que Simplemente María fue una telenovela peruana de 1969 con Saby Kamalich, Ricardo Blume y Braulio Castillo como protagonistas que fue un fenómeno mundial. Tuvo más de 400 capítulos durante dos años ininterrumpidos y se estrenó en casi todos los países de América Latina, e incluso Rusia y China.

Para Coya, ese era el antecedente mayor que teníamos como producción peruana para televisión. “Pero Al Fondo Hay Sitio lo ha superado, es un fenómeno que difícilmente se pueda comparar, solo el Chavo ha tenido tanta supervivencia”, acota. Y hace la salvedad que el Chavo es un fenómeno internacional y AFHS es el mayor fenómeno de la TV peruana.

Pero, ¿qué tiene la serie que logra cautivar a tantas personas aún con el paso de los años? “Creo que el secreto de AFHS es que no tiene formato tradicional, sino que mezcla comedia, drama, acción, suspenso, es un híbrido. Entonces eso hace que no se pueda catalogar, es una categoría híbrida, si la quieres llamar”, precisa.

Sostiene que más se parece a una comedia de situaciones, porque además hay personajes cuyo perfil dramático no evolucionan, ante las situaciones que se les presentan. Por ejemplo, los inefables Tito y Pepe son borrachos que siguen siendo borrachos, pese a que la lógica sería en cualquier otra serie que cambie la forma de actuar si ocurre algo. Pero al contrario, ellos no modifican. Y eso ha calado mucho con la identidad peruana, afirma Coya.

Para el producto, la serie plantea un tema de identidad cultural, ya que varios de los personajes guardan relación con personajes que podemos encontrar en la calle o en cualquier lugar del país, y esos perfiles hacen que el público se identifique “para bien o para mal”. Señala que algunos criticarán o dirán que son solo estereotipos. Pero eso es lo que ocurre.

Hugo Coya habla del éxito de Al Fondo Hay Sitio. Foto: Andina

LOS POLOS, LOS ESTEREOTIPOS

Desde que inició la serie en el año 2009, se plantearon dos polos, explica Coya. Por un lado, la familia rica, totalmente estereotipada, como gente poco preocupada por el resto, frívola, que no se quería mezclar con las demás personas, o con el resto de la sociedad.

Por otro lado, están los pobres que son presentados como personas –no necesariamente todos– que no quieren trabajar, quieren estar tomando, y hay mucho de eso.

“Pero lo que hace Al Fondo Hay Sitio es encontrar en la calle aquello que está en el inconsciente de muchas personas, y de alguna manera crea estas situaciones dramáticas en base a ello”, precisa.

Otro factor que se ha sumado al éxito de la producción es el Internet. Coya recuerda que cuando se lanzó la serie, las redes sociales no tenían la fuerza que tienen ahora. Y estas se han convertido en un aliado muy grande para que siga creciendo. Solo recordemos que los capítulos subidos a YouTube tienen millones de vistas.

En un contexto donde la televisión abierta en general va perdiendo su audiencia tradicional, las redes sociales se convierten en un aliado, porque logran captar a un público más joven, asegura. “El comentario, la burla, la mofa, la crítica se retroalimenta al contenido de la televisión y atrae nuevos ojos, tal como lo demuestran las altísimas cifras de audiencia que está obteniendo en la primera semana de estreno”, comenta Coya.

Al Fondo Hay Sitio se estrenó con picos de más de 30 puntos de rating y actores celebraron entre lágrimas. La serie se estrenó este miércoles 22 de junio. (Video: América TV)

SOBRE LA ADAPTACIÓN

La audiencia no es la misma que hace 13 años. Entonces, cabe preguntarse si la fórmula de Al Fondo Hay Sitio debería ir evolucionando. “Creo que mientras mantenga esas cifras envidiables, no. No se hacen cambios en el equipo que está ganando. Obviamente si AFHS a América TV le representa 30 puntos de rating, al contrario correría un riesgo innecesario”.

Coya recuerda que la serie ha estado seis años fuera del aire, y vuelve con más de 30 puntos de rating. Y resalta que en cierto modo se han adaptado algunas cosas, además que se nota un trabajo de mayor producción, escenarios y recursos técnicos como las cámaras de alta definición 4K. “Si uno compara el 2009 con lo de ahora es mucho mejor, porque la tecnología ha avanzado”.

“Pero fuera de eso, la trama original con pequeñas adaptaciones, se está manteniendo y está gozando del apoyo del público. Entonces yo no vería necesidad de hacerle ningún cambio. Solo se cambia cuando algo no goza del respaldo de la audiencia”, puntualiza el autor del best seller El Último en la Torre.

